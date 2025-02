Un homme de Notre-Dame-de-Lorette fera face à la justice

Jessy Dufour-Martel, un homme âgé de 36 ans originaire de Notre-Dame-de-Lorette, fera face à la justice dans le dossier de l’incendie criminel qui s’est déclenché sur la passerelle qui traverse la rivière aux Rats en mai dernier. En cas de culpabilité, l’homme risque une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans.

Jessy Dufour-Martel est accusé de méfait à l’égard d’un bien d’une valeur dépassant 5000$. Ce dernier comparaitra le 20 février au Palais de justice de Roberval et est représenté par Me Sébastien Talbot.

Le 11 mai dernier, un incendie s’est déclaré sur la passerelle enjambant la rivière aux Rat, près de Notre-Dame-de-Lorette. À l’arrivée des services incendies, des traces de pneus étaient visibles sur le pont. L’enquête de la Sûreté du Québec démontre que l’incendie a débuté en raison du réchauffement de pneus sur la surface en bois.

En tout, les flammes ont endommagé 25% de la structure de bois. Le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean, qui coordonne le circuit, avait alors porté plainte pour vandalisme.

Au cours des dernières années, 4 passerelles du circuit ont subi des actes de vandalisme impliquant des réchauffements de pneus. Pour le directeur général du Parc des Grandes-Rivières, Dominique Gobeil, la gravité de ces gestes se doit d’être soulignée.

« La Passerelle du 49e, c’est un projet unique au Québec. Alors que nous allons compléter notre 9e passerelle, c’est important de rappeler qu’il s’agit d’un levier de développement économique et touristique que le milieu s’est donné. Annuellement, c’est près de 10 M$ de retombées. Lorsque des gestes délinquants sont posés, ce sont tous ces investissements qui sont compromis », mentionne-t-il.

Le directeur général rappelle également les conséquences de cet incendie sur les acteurs touristiques du territoire.

« Nous avons dû coordonner la réparation de la passerelle et mettre en place un contournement pour les quadistes. On pense aux restaurateurs, aux commerçants et aux hébergements touristiques qui s’activent autour du circuit La Passerelle du 49e et qui sont touchés directement par ces gestes », ajoute-t-il.

Remise en état rapide

La passerelle a repris du service en décembre dernier. La remise en état de la structure a nécessité un investissement de 120 000$.

« Nous avons pris la décision, en partenariat avec la MRC de Maria-Chapdelaine, de réparer rapidement afin de ne pas créer de doute chez les visiteurs à savoir si c’était possible de venir nous visiter », explique Dominique Gobeil.

Peu de temps après l’incendie, le Parc régional des Grandes-Rivières a mis en place un plan d’action pour la protection des 9 passerelles du circuit. L’installation de limitations physiques et l’ajout de caméras de surveillance font partie des mesures proposées.

Mairesse satisfaite

La mairesse de Notre-Dame-de-Lorette, Rita de Launière est satisfaite de l’évolution du dossier. Elle espère que cette arrestation dissuadera d’autres personnes de commettre ces actes de vandalisme.

« C’est de l’argent des contribuables qui est investi pour faire du développement touristique et local. C’est un bien qu’il faut protéger. J’espère que cela fera réfléchir les personnes qui souhaitent commettre des actes aussi graves », mentionne-t-elle.