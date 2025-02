Sylvie Coulombe souhaite poursuivre le travail amorcé

Sylvie Coulombe sollicitera un deuxième mandat à la mairie de Saint-Thomas-Didyme aux prochaines élections municipales. La stabilisation de l’équipe administrative de la municipalité et la réalisation de projets l’ont motivée à prendre cette décision. Elle indique toutefois qu’il s’agira, si elle est élue, de son dernier mandat. Elle souhaite laisser la place à la relève.

L’arrivée d’une nouvelle directrice générale et d’une adjointe administrative a permis à Sylvie Coulombe de mettre toute son énergie dans son rôle d’élue.

« C’était un enjeu pour nous dans la dernière année. Je faisais plusieurs tâches administratives. Actuellement, nous avons une belle équipe en place. Ça me permet de me concentrer sur mon rôle et de mettre plus de temps sur nos différents projets », lance-t-elle.

Saint-Thomas-Didyme fait partie des nombreuses municipalités qui ont fait une demande officielle au ministère des Affaires municipales afin de réduire le nombre de conseillers. Cet enjeu était l’un des chevaux de bataille de la mairesse.

« Je trouvais que c’était illogique pour nous d’avoir le même nombre de conseillers qu’une municipalité de 3000 habitants comme Normandin alors que nous sommes 740. Avec quatre conseillers, la représentativité est la même », explique Sylvie Coulombe.

Même avec un nombre d’élus réduit, il devrait y avoir de la relève au conseil municipal de Saint-Thomas-Didyme.

« Le fait que les gens s’intéressent moins à la politique municipale fait partie de cette réalité. J’essaie de parler du rôle d’élu ici et là pour intéresser certaines personnes. Avoir des candidats, ce n’est pas tout. J’aimerais qu’il y ait une démocratie et que les gens puissent choisir leurs représentants », ajoute-t-elle.

Scierie

Depuis la fermeture de la scierie, Sylvie Coulombe tente de trouver un projet économique intéressant pour sa municipalité. La mairesse s’est même déplacée en Europe pour y rencontrer de potentiels investisseurs.

« À la suite de la fermeture, je ne voulais pas qu’il n’y ait plus rien dans ce grand espace. J’ai sollicité Domtar afin de former un comité de relance avec la municipalité. Présentement, il y a plusieurs choses sur la table, mais il est encore trop tôt pour annoncer quoique ce soit », explique la mairesse.

Si tout se passe bien, le projet sur lequel travaille ce comité sera connu au cours de l’année. Parmi les autres projets que Sylvie Coulombe souhaite mener à bien, on retrouve le réaménagement du secteur entourant la patinoire extérieure et la cour de la garderie.

« Nous avons reçu une subvention de 75 000$ du PAFIRSPA pour notre patinoire qui a besoin d’amour. On souhaite que ce soit un espace utilisable autant l’été que l’hiver. On veut réaménager et reverdir tout ce secteur qui est dénudé actuellement », poursuit-elle.

Festivités du 100e

Les célébrations du 100e anniversaire de Saint-Thomas-Didyme ont débuté dans les dernières semaines. Les citoyens du village fondé en 1925 auront plusieurs occasions au cours de l’année pour se rassembler et célébrer leur municipalité.

« Nous avons eu notre lancement le 2 février dernier avec plus de 200 personnes. Le 21 juin prochain, nous aurons notre journée fête foraine avec un souper fesse de bœuf, l’hommage au groupe Les Colocs et plusieurs autres activités. On espère que les gens vont participer en grand nombre », conclut Sylvie Coulombe.