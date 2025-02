L'un des actionnaires se désole des commentaires négatifs

Les commentaires négatifs sur l’attractivité de Dolbeau-Mistassini nuisent au développement économique du milieu. C’est ce qu’affirme le co-propriétaire et vice-président des Promenades du Boulevard, Phillip Dufour. L’homme d’affaires comprend les craintes de la population, mais assure partager le même objectif de vouloir dynamiser le milieu et se dit optimiste pour l’avenir.

Avec les récentes fermetures, l’avenir du centre-ville et du centre commercial est devenu un enjeu polarisant au sein de la population dolmissoise.

« Je trouve ça dommage de lire ces commentaires sur les réseaux sociaux. J’aimerais que les gens puissent savoir à quel point tout le monde travaille dans le même sens pour dynamiser notre ville et offrir des services intéressants à la population. Je comprends que la population s’inquiète et vive de la frustration, mais il faut arrêter de nourrir ce discours négatif comme quoi on est un milieu pauvre et peu attractif », lance Phillip Dufour.

Celui qui a fait l’acquisition des Promenades du Boulevard en 2022 en compagnie de Gilles Bérubé et Roland Veilleux rappelle pourquoi ils ont décidé d’investir dans cet immeuble.

« Même si c’est une période plus difficile, Dolbeau-Mistassini demeure un pôle d’attraction énorme. Nous avons de bons emplois avec la foresterie, les minerais et l’hydroélectricité. Quand on a acheté en 2022, on savait que ce serait difficile les premières années, mais on croit en notre milieu et on sait que ça peut s’améliorer », ajoute-t-il.

L’entrepreneur salue les efforts de la ville de Dolbeau-Mistassini pour dynamiser le centre-ville.

« La ville a effectué un travail extraordinaire pour l’aménagement du centre-ville et encourager les événements. À chaque occasion où la population s’approprie le centre-ville, que ce soit au marché de Noël ou au Festival des Brasseurs, les ventes des commerces explosent. Il faut se servir de cette force », dit-il.

Phillip Dufour rappelle que les Promenades du Boulevard demeure le seul groupe privé à s’impliquer dans la démarche de la Table de dynamisation commerciale qui est en cours.

« Nous avons décidé d’embarquer parce qu’on croit en notre ville et son potentiel de développement économique. Dynamiser, ce n’est pas juste d’ajouter des boutiques. Il faut revamper et s’approprier notre centre-ville », poursuit-il.

Projets en vue

Sur une note plus encourageante, Phillip Dufour est emballé par un nouveau projet de développement hôtelier. Le groupe des Promenades du Boulevard souhaite construire cinq étages au-dessus des Galeries des Érables, du côté des bureaux de Service Canada.

« Nous devons en discuter avec la ville pour finaliser le dossier, mais nous avons signé une entente avec une chaine hôtelière et notre projet d’ouverture est pour 2026. C’est près de 120 chambres qui pourront accueillir les travailleurs et les touristes. C’est majeur pour Dolbeau-Mistassini », conclut Phillip Dufour.

Avec ce projet, et d’autres qui progressent en coulisse, l’entrepreneur se dit optimiste quant à l’avenir économique du centre-ville de Dolbeau-Mistassini.