Une diminution du nombre de véhicules volés

Équité Association, un organisme national, dévoile ce mardi son rapport 2024 concernant le vol d’automobiles au Canada, qui montre une diminution de 18,6% des vols dans l’ensemble du pays. Paradoxalement, rappelons que depuis 2022, on constatait jusqu’à tout récemment une hausse des vols de voitures au Canada et ce, de façon plus importante au Québec et en Ontario.

En 2023, le Québec a constaté un total de 15 225 vols, alors que 2024 s’est soldée avec 10 290 vols, amenant à une diminution de 32,4%. Parmi ces vols, 43,6% des voitures ont été retrouvées.

En comparaison, l’Ontario avait comptabilisé 30 134 vols l’année dernière, alors que cette année, ils en sont à 24 877, résultant à une diminution de 17,4%. Ce sont 50,8% des véhicules ontariens volés qui sont retrouvés. Le rapport de l’organisme rappelle que les véhicules les plus volés sont ceux fabriqués en 2017 ou après, près de la moitié étant également des VUS.

Équité Association félicite les efforts canadiens pour contrer le vol de voitures, mais soutient que les nombres sont toujours trop hauts, incitant le Canada à publier des mesures destinées aux fabricants automobiles ayant pour but de rendre les véhicules plus difficiles à voler.