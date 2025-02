Une année record pour la récolte d’orignaux dans la région

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la récolte d’orignaux a été excellente en 2024. Les conditions météorologiques ont été notamment propices, en particulier à partir de la 2e semaine de chasse à l’arme à feu. La popularité de l’activité se poursuit puisque la zone de chasse 28 accueille un plus grand nombre d’adeptes au Québec.

« Si on se compare à il y a deux ou quatre ans, on est pas mal dans une année record pour ce qui est de la récolte de 2024. Si on se fie à 2022, on avait quand même subi une baisse, autour de 2400 récoltes. On est maintenant de retour à une certaine stabilité avec les nouveaux résultats », énonce le biologiste responsable de la grande faune au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), Jérôme Plourde.

La récolte totale d’orignaux s’élève à 2 922, dont 2671 mâles adultes, 10 femelles adultes et 241 faons. Il s’agit de la plus grosse récolte enregistrée pour une année restrictive, et qui a augmenté de 11% par rapport à la moyenne des deux dernières années avec des modalités similaires. À l’échelle provinciale, la récolte totale s’établit à 20 431 orignaux chassés.

Les températures sont également observées dans ce contexte, alors que le mercure a oscillé sous les 10 degrés Celsius pendant les deux dernières semaines de chasse. Cet élément peut devenir un facteur important dans le succès ou non des récoltes effectuées, ce pourquoi il est analysé, mentionne M. Plourde.

« Cette année, les deux dernières semaines de chasse ont été propices aux déplacements des orignaux. Ce qu’il faut savoir, c’est que plus il fait chaud, plus les bêtes vont ralentir leurs mouvements. Lorsque les conditions sont plus froides, il peut y avoir plus de mouvement en journée. C’est l’hypothèse qui a été lancée. »

Un plateau semble également avoir été atteint quant aux permis de chasse vendus. En effet, 28 527 permis ont été enregistrés en 2024 dans la province, ce qui tend vers une stabilité par rapport à la moyenne de 2020 et 2022.

Cerfs et ours

La chasse au cerf de Virginie gagne aussi du terrain dans la région. La récolte a augmenté de 25% par rapport à 2023, et a augmenté de 71% par rapport à la moyenne de 2021-2023, pour 340 cerfs chassés.

« C’est une chasse qui est assez récente, ça ne fait même pas 10 ans qu’on chasse le cerf de Virginie dans la région. À chaque année on a un nombre d’adeptes qui est en croissance », ajoute le biologiste.

Le nombre de permis de chasse vendus est de 2 178, celui qui a connu une hausse de 23% par rapport à 2023 et de 43% par rapport à la moyenne de 2021-2023.

Parallèlement, l’activité de chasse à l’ours noir a atteint des niveaux historiques en 2024, avec plus de 1100 ours récoltés. L’an passé n’ayant pas été marqué par des restrictions d’accessibilité en forêt au printemps contrairement à 2023, la récolte se rapproche ainsi des années 2021 à 2022. En se basant sur la déclaration volontaire de la zone de chasse lors de l’achat du permis, le nombre de permis de chasse vendus est estimé à 2 766, soit 2 569 pour les résidents et 197 pour les non-résidents, soit en hausse de 19%.