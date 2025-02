Normandin motivé pour remporter Kraft Hockeyville

La ville de Normandin tentera de devenir la deuxième ville québécoise après Roberval à remporter le concours Kraft Hockeyville. La municipalité de 3000 habitants court la chance de se voir attribuer 250 000$ pour l’amélioration de son aréna en plus d’accueillir un match pré-saison de la Ligue nationale de hockey.

Les amateurs de hockey de la région ont jusqu’au 2 mars pour publier photos, vidéos et témoignages sur la page Kraft Hockeyville du centre sportif de Normandin. Quelques jours seulement après l’officialisation de la candidature, la mobilisation de la population normandinoise nourrit déjà de l’espoir.

« Le hockey à Normandin, c’est vraiment quelque chose d’extraordinaire. En tant que maire, ça me remplit de fierté de voir des citoyens porter cette candidature. C’est vraiment la communauté qui agit comme moteur et c’est ce qui est génial avec Kraft Hockeyville », lance le maire Jean Morency.

Nicole Villeneuve est impliquée dans le hockey à Normandin depuis plus de 40 ans et gérante des Éperviers, l’équipe junior AA locale, depuis 27 ans. Selon elle, la passion pour le hockey à Normandin est unique dans la région.

« Dans le junior, notre aréna est celui qui accueille le plus de spectateurs et qui offre la meilleure ambiance dans la région. C’est ce qu’on se fait dire, autant par les spectateurs que les administrateurs de la ligue. Ici, le hockey c’est une religion », mentionne-t-elle.

Si la ville accumule suffisamment de points d’ici le 2 mars, Normandin pourrait être l’une des 4 villes finalistes qui seront annoncées le 15 mars prochain. C’est à partir de cette étape que les choses sérieuses commencent : deux jours de vote, le 4 et 5 avril, pour déterminer la ville vainqueure.

Appui important

Depuis quelques jours, plusieurs témoignages sont publiés sur la page Kraft Hockeyville du centre sportif de Normandin. Parmi ceux-ci, un nom familier ressort : Justin St-Pierre, arbitre de la ligue nationale récemment retraité. Originaire d’Albanel, c’est à Normandin que son amour pour le sport s’est développé.

« Quand j’ai vu que Normandin déposait sa candidature, j’ai tout de suite contacté les personnes impliquées. J’ai joué mon hockey mineur à Normandin, de prénovice à bantam. C’est également dans cet aréna que j’ai débuté ma carrière d’arbitre. Un aréna, ça rassemble une communauté. Un match de la ligue nationale pour une ville comme Normandin, ça représenterait beaucoup pour la population », mentionne Justin St-Pierre.

Besoins

Le centre sportif de Normandin pourrait faire bon usage des 250 000$ remis à la ville gagnante. L’ajout de chambres pour les joueurs et le rajeunissement de celles déjà existantes font partie des priorités.

« Le besoin de nouvelles chambres est un enjeu important. Pour être en mesure de recevoir les gens correctement et créer de l’achalandage, il nous manquerait deux chambres. On aimerait aussi rénover celle des Éperviers et avoir plus d’espace sur le banc des joueurs », indique Mélanie Grondin, gérante du centre sportif.

Les Éperviers ont célébré leurs 30 ans d’existence en 2022 et le tournoi familial de Normandin en sera à sa 30e édition cette année. Une preuve que l’histoire d’amour entre Normandin et ce sport ne date pas d’hier.

« Il ne faut pas oublier que notre aréna a été reconnu au niveau de la MRC comme une infrastructure supralocale puisqu’elle ne couvre pas seulement Normandin. C’est l’ensemble du secteur GÉANT qui utilise nos installations », conclut Jean Morency.

Pour aider Normandin à atteindre le carré d’as, il suffit de s’inscrire sur le site hockeyville.kraftheinz.com. Chaque photo, vidéo et témoignage permet à la ville d’accumuler des points.