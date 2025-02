Propositions pour pallier aux tarifs américains

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a publié lundi une lettre, cette dernière proposant des solutions aux tarifs imposés aux produits québécois vendus aux États-Unis. M. Duhaime propose, entre autres, de relancer le projet GNL-Québec à Saguenay, de construire de nouveaux oléoducs de pétrole et de redistribuer les revenus des tarifs canadiens aux entreprises.

M. Duhaime estime que le Québec doit se serrer les coudes avec le reste du Canada et mettre sur la glace, pour une durée indéterminée, le rêve de souveraineté québécoise. Il suggère François Legault à convoquer rapidement un Conseil de la fédération canadienne dans le but de réduire les barrières interprovinciales. Appuyant cette idée, il encourage la construction de nouveaux oléoducs au Québec, dans le but de désenclaver le pétrole albertain.

Visant aussi à diminuer les importations américaines, M. Duhaime propose de relancer le projet de gaz naturel GNL-Québec incluant une usine de liquéfaction de gaz naturel au Saguenay. Ce dernier soutient que le Québec a la plus importante réserve de gaz naturel non exploitée au monde, mentionnant que la majorité du gaz naturel utilisé au Québec provient de la Pennsylvanie.

Rappelons que ces projets ont été annulés respectivement en 2021 et en 2017 en raison d’oppositions populaires, de séances du Bureau d’audiences publiques (BAPE) infructueuses et d’oppositions aux normes environnementales.

Le dernier point apporté par M. Duhaime concerne la redistribution des revenus des nouveaux tarifs canadiens. Selon lui, le premier ministre québécois devrait s’assurer que ces revenus soient redistribués aux entreprises sous forme de baisses d’impôts.