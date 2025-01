Quoi faire quand on remporte 5 millions de dollars?

Karine Tremblay, une femme originaire de Dolbeau-Mistassini, a remporté il y a quelques jours la modique somme de 5 M$ grâce à un billet de loterie Célébration. Si cela représente la chance d’une vie pour plusieurs, la gestion de ce capital amène son lot de questionnements, d’émotions et de décisions importantes.

Karine a ainsi mis la main sur le billet gagnant au dépanneur Dépan-Express, situé sur la rue de Quen, qui se voit attribuer 1% du gros lot, soit la belle somme de 50 000$. La gagnante s’est faite discrète depuis le tirage, ne mentionnant qu’elle allait bien réfléchir à la suite des choses et que les émotions se bousculaient dans sa tête depuis l’heureux événement. Mais justement, quoi faire quand on remporte un montant d’une telle importance ? Par où commencer ? Il s’agit bien entendu d’un événement heureux, mais, paradoxalement, la gestion de ce nouveau patrimoine crée parfois de l’anxiété. Et souvent, ceux qui gagnent au loto se retrouvent plus tard sans le sous. Souvenez-vous des Lavigueur…

Sylvain Gravel a 35 ans d’expérience en tant que planificateur financier spécialisé en investissement et retraite pour la Banque Nationale dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Selon lui, il peut être difficile pour ces personnes nouvellement millionnaires de prendre de bonnes décisions. « Les personnes qui gagnent à la loterie sont les plus difficiles à conseiller. Les gros lots, c’est de l’argent qui est vite arrivé mais qui peut être vite dépensé. C’est difficile d’inculquer des notions d’épargne et d’économie à une personne qui, du jour au lendemain, se retrouve avec un capital important, comme les millions de Madame Tremblay », lance-t-il.

Alors, quelle serait la stratégie la plus judicieuse pour une personne qui vient de remporter plusieurs millions de dollars à la loterie? D’après Sylvain Gravel, ces personnes chanceuses se doivent de suivre certains principes clés afin de maximiser leur gain.

« On commence par payer nos dettes. Ensuite, on complète nos CELIS et, dépendamment de nos revenus, on peut regarder pour des REER. Pour ceux qui ont des enfants, ça peut être très pertinent de faire le rattrapage des régimes enregistrés d’épargne-études (REEE). On fait ensuite une analyse complète et on établit les priorités en fonction de notre situation. Il faut respecter ces étapes », explique-t-il.

Si l’optimisation de ces abris fiscaux joue un rôle important, c’est bien la stratégie d’investissement qui permettra à la personne gagnante de profiter du capital gagné sur le long terme.

« C’est important d’établir les objectifs et les rêves que l’on souhaite accomplir et d’établir aussi un plan qui les rendra soutenables à court et à long terme. L’optimisation des revenus de placements et leur fiscalité passe, entre autres, par le choix des comptes de placements et la façon dont l’argent est investi », affirme pour sa part Félix Girard, planificateur financier chez IG Gestion de patrimoine.

Résister à la tentation

Au cours de sa carrière, Sylvain Gravel a côtoyé plusieurs gagnants de loterie. Ce dernier a été à même de constater comment certains écoulent malheureusement l’entièreté de leur gain en quelques années à peine.

« La majorité l’échappe à cause de la tentation. Une personne qui avait remporté près d’un million a dérogé du plan que nous avions établi pour lui pour investir en immobilier. Cette décision était basée sur les conseils d’une connaissance. Un an plus tard, elle avait perdu une bonne partie de son avoir », raconte le planificateur financier.

Il poursuit : « Je me souviens d’une personne qui dépensait près de 500 000$ par année après avoir remporté un gros lot de 5 M$. Au bout de 10 ans, il ne restait plus rien. C’est dans la nature humaine de vouloir dépenser rapidement. Ce n’est pas que les personnes ne sont pas intelligentes, c’est qu’elles sont complètement désarçonnées. Elles n’ont pas de repères », poursuit-il.

Bien s’entourer

Pour les conseillers Sylvain Gravel et Félix Girard, quand on devient millionnaire du jour au lendemain, s’entourer de personnes de confiance pour être bien guidé dans ce processus, permet d’éviter de gaspiller cette chance unique.

« Le but du planificateur financier est de prendre cette situation en charge et de l’optimiser, mais aussi d’accompagner les personnes dans cette aventure et d’être proactif aux changements en cours de route », indique Félix Girard.

Sylvain Gravel conclut : « Il faut se tourner vers des personnes qui ont de l’expérience avec ce genre de capital et qui ont connu du succès. Ce sont ces personnes qui vont permettre d’établir un plan fiable qui fera travailler votre argent pour vous. »