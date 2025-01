Halte Confort KM 0 : une nouvelle halte pour motoneigistes et quadistes

Le site touristique Chute à l’Ours de Normandin a inauguré une toute nouvelle halte afin de mieux accueillir les motoneigistes et quadistes qui circulent sur le territoire. La Halte Confort KM 0 permettra à ses utilisateurs d’avoir accès à un espace de détente, de confort et de services accessible chaque jour de la semaine.

Cette nouvelle halte sera accessible de 6h à minuit, été comme hiver. L’aménagement de cet espace représente un investissement de près de 35 000$. Selon la directrice générale Stéphanie Doucet, cet ajout permettra au site touristique de reconnecter avec la clientèle motoneigiste en offrant des services essentiels.

« Nous avons remarqué que les motoneigistes passaient moins par la Chute à l’Ours. Les gens nous disaient souvent qu’il manquait un espace pour se réfugier, manger ou se changer sur le site. Considérant l’horaire de notre restaurant, il était nécessaire d’avoir un endroit qui permet de se réchauffer l’hiver ou de se mettre à l’abri de la pluie l’été », explique Stéphanie Doucet.

La halte est munie de portes automatiques, de distributrices de nourriture et de café ainsi que d’un téléphone mis à disposition. Le site touristique Chute à l’Ours vise ainsi une utilisation autonome de ce nouveau service.

« Tout est autonome et pensé pour offrir du confort aux visiteurs. Les gens arrivent ici et peuvent s’acheter un café, utiliser la salle de bain et même réserver un hébergement grâce au téléphone. La halte agit en quelque sorte de relais, à l’exception qu’il n’y a pas d’employé sur place », ajoute la directrice générale.

Parallèle du 49e

La Halte Confort KM 0 fera partie du circuit quad et motoneige La Passerelle du 49e administré par le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean.

« En faisant partie du circuit, le site de la Chute à l’Ours devient un arrêt intéressant pour les motoneigistes et quadistes. On souhaite vraiment que les utilisateurs prennent l’habitude de s’arrêter ici dans le futur », mentionne Stéphanie Doucet.