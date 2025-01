La région aura son Centre de gestion des déplacements

À la suite du Forum sur la mobilité durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean qui s’est tenu mardi, plusieurs partenaires se sont réunis afin de créer le Centre de gestion des déplacements (CGD) du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Lors de cette assemblée de constitution, on en a profité pour nommer ses administrateurs, adopter les règlements généraux de l’organisme et saisir l’occasion afin de présenter la mission, les objectifs, ainsi que les prochaines étapes du CGD.

On compte huit centres de ce genre un peu partout au Québec, qui conseillent les employeurs, les institutions et les municipalités en matière de mobilité durable, dans le but de réduire l’utilisation de l’auto-solo et faciliter l’utilisation du transport collectif. Selon la cofondatrice et administrative de l’organisme, Maude LeBlanc, la création de ce CGD marque une étape importante pour la région et permettra de bâtir des solutions efficaces en matière de mobilité et d’aider à la réduction des GES.

Plusieurs étapes restent encore à franchir avant d’atteindre son plein potentiel et l’organisme invite déjà les organismes, les municipalités et les entreprises intéressées par l’initiative, de les contacter pour répondre à leurs différents besoins.