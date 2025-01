Les motoneigistes invités à prendre leurs responsabilités

Les services policiers du Québec auront les motoneigistes à l'œil, dans le cadre d’une opération nationale concertée (ONC), qui se tiendra le 25 et 26 janvier prochain sur l’ensemble du territoire du Québec.

En collaboration avec le Contrôle routier du Québec et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, les interventions viseront les amateurs de motoneiges ayant un comportement pouvant compromettre leur sécurité et celle des autres.

Les divers intervenants maintiendront l’ordre dans les sentiers ou à leur croisement avec un chemin public, tout en portant une attention particulière à l’arrimage des équipements lors de leur transport sur la route. Les différentes lois et règlements seront appliqués, en vertu de la Loi sur les véhicules hors route, du Code de la sécurité routière ou du Code criminel. Cette ONC sera également accompagnée d’une campagne de sensibilisation sur les médias sociaux des organisations policières, sous le thème « Dans les sentiers, j’prends mes responsabilités ». Cette dernière aura pour but de rappeler aux usagers d’adopter des comportements prudents et de respecter les règlements régissant la pratique de cette activité hivernale.