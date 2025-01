Elles participeront au rallye des Roses des Sables

Deux femmes originaires de la MRC Maria-Chapdelaine braveront le désert marocain cet automne dans le cadre du rallye Trophée Roses des Sables. L’équipe des Libellules, formée de Suzanne Deschênes et Danielle Côté, organise actuellement des activités de financement pour les soutenir dans cette aventure.

Le Trophée Roses des Sables est un rallye d’orientation de 2500 km dans le désert nord-africain. Les participantes auront 7 jours pour compléter les différentes étapes à bord d’un véhicule tout-terrain.

« Cela faisait quelque temps que j’y pensais et ma co-pilote Suzanne également. C’est un rallye solidaire qui soutient plusieurs causes. Comme ça se passe au Maroc, il y a principalement des participantes francophones, soit françaises ou canadiennes. C’est vraiment une belle aventure qui nous attend », mentionne Danielle Côté.

Natives respectivement de Sainte-Jeanne-d’Arc et de Péribonka, Suzanne et Danielle se rendront au Maroc au mois d’octobre prochain pour participer à la 25e édition de cet événement sportif exclusivement féminin.

« Nous avons chacune nos raisons de nous lancer dans un défi comme celui-ci. Suzanne est une personne qui est très impliquée dans sa communauté et qui s’engage dans plusieurs causes. De mon côté, je suis une aventureuse et une voyageuse. Je pense que pour nous deux c’est aussi l’envie de relever un défi et de sortir de notre zone de confort », ajoute Danielle Côté.

Financement

La prochaine activité de financement de l’équipe des Libellules se tiendra le 21 février à la salle municipale de Sainte-Jeanne-d’Arc. Au menu, un souper fesse de bœuf et une soirée dansante.

« Nous misons beaucoup sur cette soirée. Nous avons une capacité de 300 personnes, un DJ et un bon traiteur. C’est notre deuxième année de recherche de financement et on espère vraiment atteindre notre objectif pour pouvoir participer cette année. Les personnes intéressées peuvent communiquer directement avec Suzanne et moi pour se procurer des billets », indique Danielle Côté.

Les deux aventurières sont également à la recherche de commanditaires pour les soutenir et les accompagner dans leur périple. En incluant l’inscription, les billets d’avion et la location du véhicule, c’est près de 12 500$ qu’elles devront chacune débourser pour vivre cette expérience.

« Nous sommes toujours à la recherche de gros commanditaires et nous sommes toujours ouvertes aux entreprises qui voudraient s’impliquer et nous suivre dans notre aventure. Nous avons un beau plan de commandite et pour la somme de 1000$ le nom de l’entreprise sera affiché sur notre véhicule pendant l’aventure », ajoute-t-elle.

Inspirantes

Suzanne et Danielle suivent les traces de plusieurs femmes de la région qui ont participé au rallye avant elles. Ces dernières ont d’ailleurs l’intention d’échanger avec d’anciennes participantes avant le grand départ.

« Chaque année, il y a des participantes qui viennent de la région. On nous parle souvent parler d’anciennes participantes par des membres de notre entourage. Ça montre qu’il y a beaucoup de femmes d’ici qui y prennent part. C’est certain que nous irons à leur rencontre pour qu’elles nous partagent leur expérience », conclut Danielle Côté.