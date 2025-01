La CNESST met en garde

L’intoxication au monoxyde de carbone et les gelures sont des blessures professionnelles graves qui surviennent couramment en temps de grand froid. Ce lundi, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) met en garde les employeurs et les employés contre leurs dangers.

La CNESST rappelle de rester attentif aux signes de gelures et d’hypothermie. Elle cite notamment la sensation de picotement, l’engourdissement progressif, la perte graduelle de sensibilité, les rougeurs avec des plaques blanches inégales, la peau blanche, glacée, cireuse et parfois dure comme des signes avant-coureurs de dommages graves causés par le froid.

La Commission mentionne plusieurs mesures pour éviter ces blessures, soit chauffer ou rendre disponible des abris chauffés et des boissons chaudes aux employés, recouvrir les poignées et barres métalliques d’isolants thermiques, de réorganiser les tâches afin d’éviter l’exposition au froid et d’alterner les périodes de travail et de réchauffement.

De plus, elle dénonce la négligence lors de l’utilisation d’équipements à combustion interne, comme des unités de chauffage produisant du monoxyde de carbone.

Afin d’éviter les intoxications au monoxyde de carbone, la CNESST évoque l’importance d’une ventilation adéquate et d’une surveillance de la concentration de monoxyde de carbone à l’aide de détecteurs de gaz.