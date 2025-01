Objectif de 175 000$ pour la 23e édition du Radiothon

Le 3 avril prochain se tiendra la 23e édition du Radiothon. Cet événement caritatif permet de financer année après année l’achat d’équipements destinés à l’Hôpital de Dolbeau-Mistassini ainsi qu’aux CHSLD de Dolbeau-Mistassini et de Normandin.

C’est sous le thème « L’appui de la population, c’est l’ADN de la fondation! » que la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine a annoncé l’édition 2025 de sa levée de fonds. Cette édition sera sous la présidence d’honneur de Manon Comtois, directrice générale et actionnaire chez Usinage SPS.

« Personne n’est à l’abri d’avoir besoin de soins de santé. L’ensemble de la population est touché par cette cause. Dans un milieu comme le nôtre, offrir des services de proximité intéressants nous permet de demeurer attractifs et cela passe nécessairement par l’amélioration des soins. Que les gens aient accès à des soins de santé et se sentent en sécurité, c’est une mission essentielle », lance Manon Comtois.

En acceptant ce rôle, Manon Comtois souhaite lancer un message rassembleur aux entreprises dolmissoises.

« Mon souhait est que plus d’entreprises comme la nôtre puissent avoir la chance de contribuer. Étant nous-même une « petite » entreprise, je pense qu’il y a quelque chose de beau dans le fait de se regrouper et de se mobiliser ensemble derrière cette cause. Évidemment, il n’y a pas de petit don », ajoute-t-elle.

Comme à chaque année, le Radiothon collabore avec la station local Planète afin de promouvoir l’initiative et inciter la population à faire un don. La journée de l’événement, un kiosque est installé dans le centre d’achat de Dolbeau-Mistassini pour recueillir les dons en personne. Des cueillettes sont également effectuées par les Chevaliers de Colomb dans certaines rues ciblées de 6h à 10h.

Depuis les débuts de la fondation, ce sont 8,1 M$ qui ont été investis pour l’acquisition de divers équipements jugés prioritaires pour les établissements de santé du secteur. L’acquisition d’équipements supplémentaires d’une valeur de 850 909$ portera le total à près de 9 M$.

Pour 2025, la liste prioritaire des équipements inclut, entre autres, l’ajout de matériel destiné à l’imagerie médicale, au laboratoire et à la chirurgie d’un jour.