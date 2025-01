Une thématique croisière et un objectif de 35 000$

La 28e édition de la soirée-bénéfice du Club Rotary de Dolbeau-Mistassini se tiendra le samedi 1er février au Foyer de la Salle Desjardins. Cette année, le comité organisateur a pour objectif d’amasser une somme de 35 000$ afin de soutenir des organismes du milieu.

C’est sous le thème de la croisière que le Club Rotary invite la population à monter abord du Magie du Rotary pour une soirée festive et haute en couleur. Le groupe local Les Crooners Cogneurs sera de la partie pour faire danser les 250 invités.

Grâce à la participation de plusieurs entreprises locales, c’est près de 20 000$ en produits qui seront mis aux enchères lors du traditionnel encan Rotary. L’an dernier, la soirée-bénéfice a permis d’amasser un montant record de 30 000$.

« C’est une belle surprise chaque année de voir la générosité de la population. Ce sont des retombées qui restent dans notre MRC. De plus en plus, nous étendons ses retombées à l’ensemble de notre territoire », mentionne Jannie Bonneau, présidente du Club Rotary.

La directrice générale de la MRC de Maria Chapdelaine, Isabelle Simard, a accepté d’être la présidente d’honneur de cette 28e édition.

« Les retombées positives de l’organisation sont multiples pour notre milieu et le soutien à des causes, notamment celles venant en aide aux plus démunis sont primordiales. C’est pourquoi leurs actions et interventions se doivent d’être encouragées et c’est une fierté pour moi de pouvoir y contribuer », mentionne Isabelle Simard, présidente d’honneur.

20 000$ pour le milieu

Le Club Rotary a également annoncé les deux organismes locaux qui bénéficieront de financement pour la réalisation de divers projets au cours de la prochaine année. En tout, c’est près de 20 000$ que l’organisme de bienfaisance investit dans le milieu.

Les Grands Jardins de Normandin recevront une somme de 10 000$ qui permettra à une plus grande clientèle de profiter des installations du site. Ce montant contribuera au financement de trois projets, dont la réalisation de nouveaux jeux d’eau, la piste de pumptrack ouverte cet automne et la zone d’amusement pour les jeunes enfants.

L’organisme Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean recevra pour sa part 9 800$ qui aideront la banque alimentaire à transformer plus de denrées dans un plus court délai grâce à l’achat de nouveaux équipements.

Les billets de la soirée-bénéfice sont au coût de 125$ et les personnes intéressées peuvent réserver en téléphonant au 418-671-7795 ou en communiquant directement avec un membre du Club Rotary de Dolbeau-Mistassini.