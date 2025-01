Un premier hiver jeannois pour une famille camerounaise

Depuis le 1er novembre dernier une famille de Camerounais ont comme terre d’accueil la ville de Roberval. Guy Rigobert Donjio, Claudette Ngoufouo et leurs trois enfants Israël (11 ans), Caleb (10 ans) et Nathan (8 ans) ont quitté leur pays natal pour un projet de vie qu’ils ont imaginé il y a moins d’an.

Lorsque nous avons rencontré la famille, la température oscillait à 38 degrés Celsius au Cameroun et -30 degrés Celsius à Roberval. Une différence de 60 degrés qui ne semble toutefois pas préoccuper ces nouveaux arrivants.

« Nous aimons vivre à Roberval et la température froide ne nous dérange pas », a expliqué Israël, le plus vieux des trois enfants du couple.

Deux d’entre eux fréquentent, à Roberval, l’école Notre-Dame et le plus âgé étudie à l’école Benoît Duhamel. Les trois occupent leur temps en participant aux loisirs qu’offrent les deux institutions d’enseignement.

Une décision mûrement réfléchie

Pour le couple, la décision de s’installer en permanence au Québec est survenue alors qu’ils demeuraient au Cameroun, à la suite d’un appel téléphonique d’un ami qui réside au Québec.

« J’ai une collègue, avec qui j’ai travaillé au Cameroun qui exerce son métier à Longueuil. Après s’être installée au Canada elle m’a téléphoné en me disant : « Tu fais quoi au Cameroun ? Tu dois t’installer au Canada ! ». C’était comme une parole d’évangile. En m’expliquant comment elle vivait ici, elle m’a alors convaincu que nous devions déménager au Québec. C’est à ce moment que c’est devenu pour nous, une décision vitale, explique Guy Rigobert Donjio.

Aide de plusieurs organismes

La mère de famille qui a initié l’entrevue tenait à souligner l’aide obtenu de différents organismes du milieu pour réaliser le nouveau projet de vie.

« Je tiens à remercier le MIFI (Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration) qui nous a donné l’opportunité de découvrir le Québec et qui nous a permis de nous y établir. Même chose pour l’organisme Portes ouvertes sur le Lac qui nous a accompagné dans toutes les démarches. Ça nous a permis de s’intégrer plus rapidement. Le personnel des deux écoles que fréquentent nos enfants a été accueillant. »

« Sans oublier l’accompagnement du CIUSSS qui a trouvé, pour nous, avant qu’on arrive à Roberval, le logement, des meubles, des produits alimentaires et les habits de neige. Quand nous parlons à nos proches, au Cameroun, de toute cette aide, ils n’en reviennent pas », conclut la mère de famille.