Au Saguenay-Lac-Saint-Jean ce week-end

Le chef du parti Conservateur du Canada, Pierre Poilièvre, est de passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean cette fin de semaine.

Il débutera son séjour ce vendredi en visitant l’équipe de Top Aces à La Baie, puis se rendra chez Voltam dans le parc industriel de Jonquière. M. Poilièvre prononcera aussi une allocution ce vendredi en soirée lors du souper de la pêche blanche à La Baie, pour ensuite faire acte de présence au Palais des sports de Jonquière, lors du match opposant les Marquis aux Éperviers de Sorel-Tracy.

Le chef conservateur poursuivra son séjour en sol saguenéen samedi à La Baie, se rendra ensuite à Larouche rencontrer des amateurs de motoneiges, pour finalement conclure sa visite avec un rassemblement partisan samedi soir au Centre des Congrès Delta de Jonquière.

En entrevue à l’émission « Réveillez-vous » au 92,5 CKAJ Ma radio d’Ici, Pierre Poilièvre se dit conscient de l’inquiétude de certains baieriverains qui se demandent si un éventuel gouvernement conservateur paiera pour une solution permanente dans le dossier des PFAS à La Baie.

« Il faut absolument trouver une solution permanente. Je suis prêt à travailler avec la mairesse Dufour, mais c’est la Base de Bagotville qui semble être responsable de la contamination des eaux. Je comprends les inquiétudes. C’est nécessaire que les gens aient accès à une eau potable et propre, et on va s’assurer que ça arrive. »

Concernant le fait que les conservateurs se disent prêts à aller en élection, rappelons que les troupiers de Pierre Poilièvre n’ont toujours pas de candidat annoncé dans la circonscription de Lac-Saint-Jean. Questionné là-dessus, le chef a effleuré le sujet en se rattrapant avec ses deux autres candidats régionaux.

« Nous aurons un excellent candidat, mais je ne peux pas le dire aujourd’hui. Les gens devraient faire rentrer Fanny Boulanger qui est une jeune de la région, qui travaille très fort et qui a déjà effectué du travail parlementaire. Avec Richard Martel, ça serait une belle équipe les deux ensemble. »