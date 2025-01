Quatre ministres pourraient y participer

Quatre noms circulent officiellement en ce qui a trait à la succession du premier ministre démissionnaire Justin Trudeau. En plus des noms des ministres Il s’agit des ministres François-Philippe Champagne, Steven McKinnon et Jonathan Wilkinson dévoilés mercredi, le nom de la ministre Mélanie Joly s’ajoute au lot.

La ministre Joly a d’ailleurs confié à TVA Nouvelles avoir reçu beaucoup d’appuis à travers le pays, en plus d’avoir tenu quelques rencontres à cet effet depuis peu. Le ministre des Finances et des Affaires intergouvernementales Dominic Leblanc a pour sa part affirmé mercredi sur les réseaux qu’il ne sera pas de cette course, disant qu’il va se concentrer sur les relations entre les États-Unis et le Canada.