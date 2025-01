Des cabanes prisonnières des glaces du lac Saint-Jean

Des cabanes de pêche blanche se sont retrouvées emprisonnées dans les glaces du lac Saint-Jean, au large de Saint-Prime, en raison du redoux survenu au début de janvier.

Le propriétaire de l’une des maisonnettes, Gilles Demers, a installé sa cabane en date du 25 décembre, a-t-il confié au journal Le Quotidien. Selon ses mesures, qu’il a prises à chaque 100 mètres à des fins de sécurité, la glace était alors d’une épaisseur de 23 cm (9 pouces).

À compter du 28 décembre, le mercure a toutefois grimpé au-dessus de la barre du 0°, seuil au-dessus duquel il s’est maintenu durant plusieurs jours. Si le pêcheur hivernal savait qu’un redoux était à venir, il n’avait pas prévu qu’il durerait aussi longtemps.

Lorsque Gilles Demers s’est rendu à sa cabane au début de janvier, c’est là qu’il a constaté qu’elle avait été emprisonnée dans la glace avec le retour du froid. Il y est retourné le 6 janvier avec de l’équipement et l’aide de six personnes afin de l’en extirper. Une tâche possible, mais très exigeante physiquement, a-t-il dit au Quotidien, ajoutant que les propriétaires des autres cabanes s'apprêtent à en faire de même.

En moyenne, l'embarquement des cabanes sur les glaces s'effectue entre Noël et le Jour de l'An.

Consignes de sécurité

Avec les redoux de plus en plus longs et fréquents qu'entraînent les changements climatiques, il est plus que jamais important de ne pas s’aventurer sur la glace sans observer les règles de sécurité prescrites.

Selon la Société de sauvetage du Québec, l’un des premiers éléments à prendre en considération est le type de glace auquel on aura affaire. En règle générale, il existe deux types de glace, la blanche et la bleue.

La glace blanche, souvent opaque, est la plus risquée du fait de sa plus grande fragilité. En effet, la glace blanche s’effrite plus facilement puisqu’elle contient généralement beaucoup de bulles d’air ou même de la neige. Une caractéristique qui en fait d’ailleurs une glace plus facile à percer.

La glace bleue, quant à elle, est transparente avec une couleur allant du bleu jusqu’au noir. Plus dense et solide, il s’agit du type de glace le plus sécuritaire pour les pêcheurs.

Maintenant, voici les épaisseurs qui sont généralement reconnues comme étant sécuritaires pour la glace bleue selon la Société de sauvetage du Québec: