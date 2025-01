Le bois a toujours la cote au Sag-Lac

La saison froide est déjà bien entamée et le poêle (ou le foyer) devient souvent le point central de la pièce et même de la maison. Quoi de plus réconfortant ? Alors Le Journal s’est posé la question : qu’est-ce que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean recherchent le plus en 2025 ? Et bien même si le propane demeure très populaire, c’est encore le bois qui a la cote au sein de la population. C’est toujours ce que les gens préfèrent.

« De notre côté, de 60 à 65% de notre clientèle est plus tournée vers des poêles au propane, parfois avec la technologie qui permet de gérer le fonctionnement du produit à distance. Le pourquoi, c’est toujours pour le côté pratique. Les gens aiment bien avoir la fonction Bluetooth sur le téléphone intelligent, ça se fait déjà depuis quelques années. C’est très demandé », explique le copropriétaire de Les installations du Nord – Gaz Évolution, Pier-Luc Néron.

Mais l’indémodable poêle à bois ne perd pas en popularité, et reste même le premier choix pour plusieurs personnes. Le tout en dépit de la réglementation signée par l’administration Marchand à Québec en septembre dernier, qui prévoit l’interdiction des poêles à bois non certifiés en 2026, l’interdiction d’installation de nouveaux foyers d’ambiance et l’interdiction d’utiliser ces appareils à partir de 2030. Une règlementation qui n’a pas encore passé le Parc des Laurentides.

« L’ambiance, le crépitement, le type de chaleur que ça apporte et le confort sont toujours très recherchés. On a encore un 30 à 35% de gens qui souhaitent installer des appareils au bois. On observe aussi que ce mode de chauffage est très populaire dans les résidences secondaires, comme les chalets », mentionne M. Néron.

Les clients de Poêles et Foyers Signature semblent avoir ce même penchant pour le bois, aux dires du propriétaire Richard Boivin.

« Le bois a pris de l’ampleur ces derniers temps. C’est sûr que les pertes de courant vécu dans les dernières années ont fait peur aux gens. C’est vraiment pour la sécurité qu’ils font ce choix-là, en plus de l’ambiance. »

La géothermie gagne du terrain

Les systèmes géothermiques gagnent également du terrain. Une alternative qui permet de réduire les coûts de chauffage grâce à une solution écoénergétique.

« Dans la construction neuve, on a beaucoup travaillé avec la géothermie cette année. C’est la chose la plus rentable que tu peux avoir présentement. On va chercher la chaleur du sol avec de deux à quatre puits artésiens, cette chaleur va être redistribuée dans une thermopompe qui va effectuer le travail », précise M. Boivin.

Ces systèmes servent non seulement à chauffer la maison, mais aussi à la climatiser, en plus de préchauffer l’eau du chauffe-eau ou à chauffer l’eau de la piscine.