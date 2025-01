Un premier frigo communautaire à Dolbeau-Mistassini

Le Frigo Récup’dons voit le jour. Il s’agit du premier frigo communautaire sur le territoire de Dolbeau-Mistassini. Dans le contexte de la hausse des demandes d’aide alimentaire dans la région, cette initiative donnera accès à des denrées aux personnes vivant en situation d’insécurité alimentaire.

Le Frigo Récup’dons est installé à la friperie de Coderr du secteur Dolbeau qui héberge gratuitement le projet. Cette initiative est chapeautée par le Comité intersectoriel local en sécurité alimentaire (CILSA) qui regroupe plusieurs organismes de la MRC Maria-Chapdelaine.

« Les gens peuvent venir se servir librement, 7 jours sur 7 pendant les heures d’ouverture de la friperie. Considérant que les ressources alimentaires sont fermées durant la fin de semaine, le frigo permet d’offrir une alternative aux gens », mentionne Martin Drapeau, intervenant pour l’épicerie communautaire le Garde-Manger.

L’organisme Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a ouvert son premier entrepôt dans le nord du lac récemment, est le principal fournisseur du frigo. Toutefois, ce sont les dons de la population qui assureront un approvisionnement durable en denrées.

« Moisson SLSJ nous apporte beaucoup de denrées, mais nous faisons appel à la population pour faire des dons. C’est un beau moyen pour les gens de prévenir le gaspillage alimentaire. Le succès du frigo va reposer sur la participation de la communauté à long terme », explique l’intervenant.

Le frigo est en service depuis plus d’un mois et la population dolmissoise fait déjà preuve d’une grande générosité.

« L’objectif est aussi de diriger les gens au bon endroit pour mieux répondre à la demande. Oui, nous avons le Garde Manger, mais celui-ci agit plus à titre d’épicerie de quartier en offrant des aliments et des mets à faible coût. Avec le frigo, ce sont des denrées 100% gratuites et accessibles chaque jour de la semaine », ajoute Martin Drapeau.

Collaboration

Le Frigo Récup’dons peut compter sur l’appui de plusieurs organismes du secteur pour accomplir sa mission dont Toxic Actions qui apporte sa contribution au frigo communautaire à travers son programme de plateaux de travail.

« L’entretien ménager du frigo et la réception des commandes de Moisson SLSJ sont assurés par le programme TAPAJ de l’organisme Toxic Actions. C’est une belle aide que nous recevons qui permet de ne pas engendrer de frais supplémentaires et de pouvoir se concentrer sur la mission principale du frigo qui est de nourrir les gens dans le besoin », conclut Martin Drapeau.