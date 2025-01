Plus de 3500 clients d'Hydro-Québec touchés dans la région

Plus de 3500 clients d'Hydro-Québec ont été privé d'électricité dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis la nuit dernière. Les choses reviennent peu à peu à la normale.

Les pannes ont été provoquées par les conditions météorologiques difficiles, notamment des rafales de vent ayant causé des branches tombées sur des fils et des arbres déracinés. La plus grande interruption de service touche encore environ 1200 foyers dans l'arrondissement de Chicoutimi et les équipes d'Hydro-Québec travaillent activement pour rétablir le courant dans les meilleurs délais.

Un peu plus de 600 foyers sont aussi privés de courant à L’Anse-Saint-Jean. À Petit-Saguenay, c’est environ 310 clients qui sont touchés par des pannes et à Rivière-Éternité, 132 foyers sont toujours sans électricité.

Les personnes touchées par une panne peuvent contacter le personnel d’Hydro au 1 800 790-2424 pour signaler une interruption et obtenir de l’information.