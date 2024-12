Nicolas Chiricota publie deux livres dont un de 200 photos de plantes

Enseignant en écologie jusqu’en 1996 à Roberval et Saint-Félicien, Nicolas Chiricota, âgé de 84 ans vient de publier deux volumes. L’un d’eux, contient 200 photos d’autant de plantes qu’il a répertoriées, au Lac-Saint-Jean et que l’on retrouve dans toute la région. L’autre, qui s’adresse à un jeune public, raconte la légende des graines de lutin.

Il a débuté ses recherches, à Saint-André-du-Lac-Saint-Jean en 1966.

« J’ai réalisé des milliers de sorties, en forêt, partout, autour du Lac-Saint-Jean, jusqu’à l’Ascension », raconte-t-il.

« Mon objectif, en réalisant cet album de photos de plantes que l’on retrouve dans notre environnement, visait à faire connaître aux randonneurs de tout âge le nom des plantes qu’ils découvrent dans la nature. En sachant le nom, c’est plus facile, par la suite, pour eux, d’approfondir leurs connaissances », explique l’auteur.

Dans plusieurs volumes on y explique comment cuisiner une grande partie de ces 200 plantes.

« Par exemple, 40 ont des feuilles, 27 des fruits, 15 des racines, 24 des fleurs, 14 des jeunes pousses et 8 ont des graines qui sont comestibles. De plus, 24 fleurs sont utiles pour le miel. Sans oublier que 34 d’entre elles ont des vertus médicinales connues. Par contre, 23 ont des parties toxiques et 3 peuvent causer des brûlures sévères », ajoute-t-il.

Difficiles à trouver pour certaines

Nicolas Chiricota a trimé dur pour trouver et immortaliser en photos ces 200 plantes. Il cite en exemple la Carotte sauvage qu’il a découverte, le 12 août 1974, près de Chambord et qu’il a revu une seule fois depuis, en 2020, dans une forêt de Saint-Félicien.

« Bref, les plantes sauvages dans notre belle nature cachent de nombreux secrets que chaque génération découvre… et surtout, c’est à la portée de tous. »

Un conte d’histoire

Dans La légende des graines de lutin, un conte pour les plus petits, on y explique l’histoire d’un lutin qui rend un service à une famille.

« Une histoire qui s’est déroulée il y a quelques centaines d’années dans un territoire très éloigné dans le nord du Québec… »

En préambule, on y raconte que la plante Grémil qui produit ces graines a été une source d’inspiration pour l’invention de toutes sortes de contes sortis de l’imaginaire des personnes.

Pour sa part, l’auteur félicinois a choisi de parler de l’aide qu’apporte un lutin à une famille avec deux enfants qui habitaient une maison rustique construite en bois rond qui avait été buchée par leurs parents dans la forêt avoisinante.

Pour les personnes qui aimeraient se procurer un exemplaire des deux ouvrages, ils sont en vente chez Mégaburo à Saint-Félicien.