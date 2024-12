Un sapin illuminé de mille feux à Sainte-Jeanne-d'Arc

La magie du temps des fêtes se fait ressentir à Sainte-Jeanne-d’Arc. Un groupe de bénévoles de la municipalité s’est mobilisé afin d’installer et décorer un sapin de Noël devant le centre communautaire, sur le bord de la route 169.

C’est un conseiller municipal, Pierre Boudreault, qui est à l’origine de cette initiative. Rapidement, une équipe de citoyens motivés ont rejoint le projet.

« Je me suis lancé là-dedans et j’ai reçu de l’aide. Une quinzaine de personnes ont donné de leur temps pour la confection du sapin. Nous avons improvisé, puisque personne n’avait jamais fait ça auparavant. Chaque boule a été construite à la main, avec de la broche et du temps », raconte le conseiller Pierre Boudreault.

La structure de 24 pieds de haut est située devant le centre communautaire de Sainte-Jeanne-d’Arc, en plein cœur de la municipalité. Avec près de 19 000 lumières rouges, vertes et blanches, le sapin attire facilement l’attention d’où il est situé.

« Il y a déjà de l’action dans ce coin-là puisque plusieurs activités se déroulent dans notre centre communautaire. Beaucoup de personnes ont donc la chance de voir le sapin. Depuis le premier soir où le sapin a été illuminé, on entend des automobilistes klaxonner. Je trouve ça vraiment charmant que les gens démontrent leur appréciation de notre sapin », mentionne pour sa part Bruno Paradis, agent local pour la municipalité.

Une cinquantaine de citoyens se sont réunis le 30 novembre dernier pour assister à l’inauguration du sapin qui a été allumé pour la première fois.

« Nous sommes très chanceux à Sainte-Jeanne-d’Arc d’avoir beaucoup de bénévoles et des gens qui s’impliquent dans la municipalité. On invite les citoyens à s’impliquer, c’est toujours plaisant de voir de nouveaux visages », ajoute Bruno Paradis.

Qui sait, le père Noël s’arrêtera peut-être plus longtemps à Sainte-Jeanne-d’Arc pour admirer le sapin entre deux livraisons de cadeaux, le 24 au soir.