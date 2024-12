Nouvel événement pour célébrer la forêt boréale

Un nouvel événement visant à mettre en lumière la richesse de la forêt boréale verra le jour à Dolbeau-Mistassini. Le Grand rassemblement de la forêt se tiendra le 10 et 11 mai prochain sur le site du Complexe Saint-Jean. Présenté sous le thème Rallier, sensibiliser, célébrer, l’événement permettra d’amasser des fonds pour la Maison-Colombe Veilleux dans le cadre d’un souper gastronomique.

Selon Mario Gauthier, membre du comité organisateur, le Grand rassemblement de la forêt s’inspire du festival Forêt 2000.

« Pour les plus jeunes qui n’ont pas connu ça, Forêt 2000 est un événement qui s’est tenu pendant près de 20 ans à Dolbeau-Mistassini. C’était une fin de semaine durant laquelle les forestiers se réunissaient. Avec le comité, on souhaite relancer en quelque sorte ce grand rassemblement du milieu forestier et sensibiliser la population à l’importance de préserver et de valoriser notre forêt boréale », lance Mario Gauthier.

La programmation du Grand rassemblement de la forêt sera dévoilée en détails au courant de l’hiver. Se voulant un événement à la fois ludique et éducatif, le comité organisateur souhaite miser sur des activités interactives et des kiosques informatifs afin d’offrir un événement diversifié et rassembleur.

« Maintenant que nous avons lancé l’idée, nous voulons greffer des gens à notre événement. Notamment des experts de l’industrie forestière et des organismes environnementaux qui pourront démontrer la richesse de la forêt boréale et expliquer comment elle est traitée. Cet événement va donner l’opportunité à des entreprises du milieu forestier d’expliquer leurs opérations et leur raison d’être », explique-t-il.

Maison-Colombe Veilleux

Dans le cadre de cette fin de semaine où la forêt sera à l’honneur, un souper gastronomique sera organisé le samedi soir afin d’amasser des fonds pour la Maison Colombe-Veilleux.

« Soutenir la Maison Colombe-Veilleux, c’est offrir un accompagnement digne et humain à ceux qui en ont le plus besoin. Nous espérons que ce souper deviendra un moment fort du festival, unissant plaisir gastronomique et solidarité », ajoute Mario Gauthier.