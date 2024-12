La halte-chaleur de retour cet hiver

Pour une deuxième année consécutive, une halte-chaleur est installée à Dolbeau-Mistassini. En attendant la construction de son refuge permanent annoncé en août, la communauté dolmissoise s’est de nouveau mobilisée pour offrir ce refuge saisonnier qui permet aux personnes sans domicile fixe d’avoir accès à un lit et des services de base durant la période hivernale.

La halte-chaleur est installée depuis le 22 octobre à l’arrière du Complexe sportif Desjardins, au même endroit que l’an dernier. Cette année, une roulotte plus grande a été installée. Bien qu’elle accueille toujours 6 lits, elle offre un espace plus vaste et des services bonifiés, notamment une salle de lavage et un espace commun.

Les coûts reliés à cette initiative sont estimés à plus de 300 000$. En plus de la collaboration financière de nombreux partenaires, les utilisateurs de la halte-chaleur pourront compter sur l’implication de plusieurs organismes communautaires du milieu pour offrir accompagnement et services psychosociaux au besoin.

La ville de Dolbeau-Mistassini a pour sa part coordonné l’installation de la roulotte et le raccordement à l’eau et à l’électricité. La ville fournit également des produits sanitaires, la ligne téléphonique et assure le déneigement de l’endroit.

« Le bilan de l’année dernière nous démontre à quel point cette halte-chaleur est nécessaire et incite la Ville, en attendant le refuge permanent, à réitérer son soutien à l’installation d’une halte-chaleur temporaire cet hiver », mentionne André Guy, maire de Dolbeau-Mistassini.

La halte chaleur sera en opération tous les jours de 17h à 8h, et ce jusqu’au printemps prochain.