Une troisième conseillère démissionne

Deux semaines après la démission de 2 conseillères de Saint-Edmond-les-Plaines, une troisième élue, Carolle Bouchard, a décidé de quitter son poste. À l’instar de ses ex-collègues, elle soutient que la prise de décision sous pression et le manque d’information sur des dossiers importants l’ont incité à prendre cette décision.

Celle qui siège comme élue depuis les 13 dernières années sur le conseil municipal n’a pas souhaité commenter sa démission. Le Journal a toutefois mis la main sur la lettre de démission lue par Carolle Bouchard lors de la dernière séance publique.

Dans sa lettre, Carolle Bouchard appuie les dires des 2 premières conseillères démissionnaires, Suzie Cantin et de Josée Lavoie. Les deux femmes ont dénoncé un manque d’information et leur malaise lié au processus de décision, notamment sur le dossier d’achat de l’église.

L'élue écrit que « même si certains membres du conseil ou membres de la direction générale essaient de faire croire le contraire, le projet d’achat de l’église ainsi que d’autres projets ont été faits sous pression et sans avoir fourni toutes les implications financières actuelles et futures ».

Elle mentionne avoir travaillé avec différents conseillers et maires à l’avancement de la municipalité et que « bien que les décisions n’étaient pas toujours unanimes, l’information et le temps nécessaire à la prise de décision étaient fournis de façon adéquate ».

Elle poursuit en affirmant être « une personne qui a besoin de chiffres et d’informations avant de pouvoir rendre une décision, et ce, peu importe le dossier ».

Carolle Bouchard complète son message en soulignant qu’elle « n’est plus en mesure de bien effectuer son travail étant donné les éléments mentionnés précédemment et qu’elle quitte son poste avec le cœur gros ».