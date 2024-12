Un budget de 23 millions $ pour 2025

Le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine a adopté un budget de 23 044 720 $ pour l’année 2025. Cela représente une hausse de près de 300 000$ en comparaison de l’exercice budgétaire de 2024.

Au chapitre des revenus, la MRC s’attend à recevoir près de 6,9 M$ en transferts et subventions, soit 624 729$ de plus qu’en 2024. Sur ce montant, l’organisation recevra notamment 244 000$ en subvention pour la réalisation de son plan climat. En services rendus, une somme de 5 695 320$ est budgétée pour une légère augmentation de 145 000$.

C’est le statu quo pour ce qui est des quotes-parts des municipalités de la MRC. Celles-ci se maintiendront à 5,2 M$ pour 2025.

Enfin, la MRC prévoit une hausse de 200 000$ en revenus provenant d’autres sources tels que les centrales hydroélectriques pour un total de 4,4 M$.

Dépenses

En ce qui a trait aux dépenses, l’aménagement et l’urbanisme est le secteur qui connait la plus forte hausse avec 500 000$ de plus qu’en 2024 pour un total de 6,2 M$. Cette augmentation s’explique notamment par la révision du schéma d’aménagement de la MRC et la réalisation de son plan climat qui se chiffre respectivement à 170 000$ et 150 000$.

À l’inverse, la baisse la plus importante (638 000$) provient du développement économique qui est chiffré à 6,6 M$ pour 2025. Cette diminution s'explique par la fin des études effectuées par la Société de l'énergie communautaire qui représentaient une somme de 500 000$ sur le budget de 2024. Les activités d’investissement de la MRC sont le deuxième poste de dépense de ce budget et totalisent 288 000$. Sur cette somme, 228 000$ sont attribués aux travaux de rénovations du Centre CA Gauthier acquis par la MRC en 2024.

Le service de la dette est quant à lui identique à 2024 et se maintient à 2,2 M$.

Embauche

La MRC a également annoncé la nomination de Valérie Laberge au poste de directrice de l’aménagement du territoire. Après l’embauche d’Isabelle Simard au poste de directrice générale en juin dernier, l’ajout de Valérie Laberge complète l’équipe de direction de la MRC. La nouvelle directrice entrera en poste le 9 décembre prochain.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Madame Laberge au sein de notre équipe. Son expertise et son leadership seront essentiels pour guider l’aménagement de notre territoire et répondre aux besoins croissants de notre communauté », mentionne le préfet Luc Simard.

Valérie Laberge possède une maîtrise ès sciences en sylviculture et hydrologie en plus d’un baccalauréat en aménagement et environnement forestier. Elle a travaillé pendant près de 12 ans en aménagement du territoire au sein de municipalités en plus d’enseigner la technologie forestière au Cégep de Chicoutimi.