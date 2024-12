20e édition du Déjeune-don le 6 décembre

La 20e édition du Déjeune-don organisé par l’école secondaire des Grandes-Rivières se tiendra le 6 décembre prochain au bâtiment Jean-Dolbeau. Cette année, la famille Boutin des marchés d’alimentation Métro Dany Boutin assurera la présidence d’honneur.

Depuis 20 ans, cette levée de fonds permet de contribuer au fonds d’aide de l’école secondaire des Grandes-Rivières. Ce fonds permet notamment de venir en aide aux élèves dans le besoin l’achat de vêtements, de matériel scolaire et de repas.

« Dans nos budgets scolaires, nous n’avons pas vraiment de mesures pour l’aide aux enfants en difficulté. Le gros des montants qui sont amassés nous permet d’habiller des élèves à la rentrée scolaire. À l’arrivée de l’hiver, ça nous permet d’acheter des mitaines, des gants ou encore des bottes. Nous pouvons aussi aider les familles pour les frais d’examens de la vue. Ce sont des montants qui font une énorme différence », mentionne Martin Nadeau, directeur de l’école Grandes-Rivières.

Les marchés d’alimentation Métro Dany Boutin ont accepté d’agir à titre de président d’honneur pour cette 20e édition.

« La famille, les enfants et les jeunes, c’est le cœur de notre entreprise. Il allait donc de soi pour nous de parrainer ce bel événement qui aide à la réussite scolaire des jeunes de notre secteur. C’est important de rappeler que le Déjeune-don est bien plus qu’un grand brunch annuel », souligne Naomie Boutin, directrice logistique chez Métro Dany Boutin.

Des élèves impliqués seront présents pour accueillir la population ce vendredi de 6h à 9h. Le directeur Martin Nadeau tenait à exprimer sa reconnaissance envers la population à quelques jours de l'événement.

« On remercie la population pour leur soutien depuis toutes ces années. En 20 ans, nous avons fait du Déjeune-don un rendez-vous annuel pour nos élèves et la population et les entreprises répondent toujours présentes. Nous sommes très heureux de cela et on s’attend à un beau succès encore cette année », conclut Martin Nadeau.

Les cartes du Déjeune-don sont présentement en vente au secrétariat du bâtiment Jean-Dolbeau. Celles-ci sont au coût de 10$ par adulte et 7$ pour les jeunes de 17 ans et moins.