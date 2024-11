Deux bénévoles de la région récompensés et 20 M$ en aide financière

Deux bénévoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean se sont vus décerner une importante distinction dans le cadre de la 15e édition du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route (VHR), qui s'est déroulée le 21 novembre dernier, à Québec.

Pour le volet véhicule tout-terrain (VTT), le titre honorifique a été attribué à l'une des bénévoles du Club Quad du Saguenay, Mme Karine Gauthier, alors que le directeur du Club de Motoneigistes de Saguenay pour le secteur de Jonquière, M. Benoît Matte, a reçu la récompense pour le volet motoneige. Les deux lauréats se sont illustrés par leur contribution à l'entretien et à la surveillance des sentiers de VTT ou de motoneige. Leur travail et leur dévouement ont permis de rendre la pratique de ces loisirs plus sécuritaire et agréable.

« Je tiens à vous remercier pour votre incroyable travail. Grâce à vous, des milliers d’adeptes peuvent s’adonner à ce loisir et profiter de nos magnifiques paysages, tout en soutenant la vitalité et le développement de nos belles régions québécoises! Bravo! », mentionne la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), Geneviève Guilbault.

20 M$ pour les fédérations provinciales

Mme Guilbault a profité de l'occasion pour annoncer l'octroi d'une aide financière de près de 20 M$ réparties entre la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, la Fédération Québécoise des Clubs Quads et les clubs qui leur sont affiliés.

Ces sommes permettront la réalisation de projets favorisant une pratique plus sécuritaire du VTT et de la motoneige, et se traduiront, par exemple, par l'achat d'équipements, la mise en place de signalisation ainsi que la formation d'agents de surveillance des sentiers.