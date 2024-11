Le maire Dufour s'inquiète pour la circulation dans le village

La fermeture de l’un des deux ponts de la chute Évelyne qui traverse la Rivière aux rats à Saint-Eugène-d’Argentenay inquiète le maire Gilles Dufour. C’est que le détour aménagé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTQ) accentue la circulation de véhicules et de machinerie agricole dans le cœur du village, ce qui pose un sérieux problème de sécurité selon le maire.

Cette infrastructure construite en 1969 était surveillée depuis quelque temps par le ministère. Lors de la plus récente inspection, le MTQ a procédé à la fermeture de ce pont pour des raisons de sécurité, notant un état de dégradation avancé et la nécessité d’effectuer certains travaux. Auparavant, les ingénieurs du ministère avaient exigé que la charge maximale du pont soit abaissée à 20 tonnes dans le but de prolonger sa durée de vie.

« Cette fermeture impacte nos agriculteurs qui ont des lots de terres de l’autre côté de la rivière. Pour nos résidents du rang 3, c’est un bon détour par le village pour aller travailler. Il y a aussi les services d’urgences. Si une ambulance doit passer par le village pour se rendre dans un rang, ça va lui prendre 3 ou 4 kilomètres de plus. Ça peut faire une différence », indique Gilles Dufour, maire de Saint-Eugène-d’Argentenay.

De son côté, le MTQ assure qu’il travaille en collaboration avec la municipalité, la direction de l’école primaire du village et les services d’urgences afin de limiter l’impact de ce détour.

« On nous a dit que nous n’étions pas prioritaires. Présentement, on essaie de faire pression. J’ai contacté l’attaché politique de notre députée et nos agriculteurs sont en communication avec l’UPA pour nous appuyer dans cette démarche. On aimerait que le pont soit réparé d’ici le printemps prochain », ajoute le maire.

En effet, un représentant du MTQ indique par courriel que le réaménagement de cette structure ne faisait pas partie de la liste des projets planifiés à l’annonce des investissements routiers 2024-2026. La réouverture du pont n’est donc pas située en haut de la liste ne priorité du ministère. Il ajoute que « la nature du réaménagement de la structure n’a pas encore été déterminée et que toutes les solutions sont envisagées à l’heure actuelle ».

Pour l’instant, les citoyens de Saint-Eugène-d’Argentenay devront prendre leur mal en patience puisqu’aucun détail sur la durée de la fermeture du pont n’a été transmis par le MTQ.