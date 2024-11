Une année 2025 importante pour le maire André Guy

L’année 2024-2025 sera marquée par l’aboutissement de plusieurs dossiers à Dolbeau-Mistassini tels que le système collectif du Plateau St-Louis, la Maison du Bel Âge et le bloc opératoire de l’hôpital. La mise à jour du plan d’urbanisme et un nouveau développement résidentiel seront également sur la liste des priorités du maire.

Élu sans opposition en 2021, André Guy se donne encore le temps de réfléchir à son avenir politique avant de prendre une décision pour 2025. L’administration municipale travaille sur la mise à jour du plan d’urbanisme de la ville depuis quelques mois. Le maire espère que la mise à niveau du plan facilitera les projets d’investissements et de constructions à Dolbeau-Mistassini :

« Présentement, nous avons terminé cette mise à jour à près de 90%. Le plan devrait être accepté officiellement en février 2025. Nous voulons procéder assez rapidement avec cette mise à jour, puisque le plan actuel ralentit certains projets », indique-t-il.

La ville de Dolbeau-Mistassini est actuellement en négociation avec Résolu (maintenant Domtar) afin d’acquérir un terrain dans le but de construire un immeuble de 24 logements.

« En 2025, nous voulons avancer sur le dossier des logements abordables. Nous avons une bonne idée de la superficie de terrain que nous sommes en voie d’acquérir. Ce sont des dossiers qui prennent du temps à se réaliser, mais nous collaborons avec la Société d'Habitation du Québec pour faire avancer ce projet ».

2025 marquera également l’aboutissement de deux grands dossiers du secteur Dolbeau-Mistassini, soit la construction de la Maison du Bel Âge et du nouveau bloc opératoire de l’hôpital. Le maire est optimiste de pouvoir assister à la conclusion de ces grands projets d’ici la fin de son mandat.

Infrastructures

Du côté du Plateau St-Louis, les travaux du nouveau système de traitement des eaux usées ont beaucoup avancé depuis la première pelletée de terre en juin dernier. La finalisation devrait se dérouler au printemps prochain.

« Actuellement, la tuyauterie ainsi que les travaux de génie civil tels que l'asphaltage, la bordure et le pavage sont terminés. Ce qui reste à être complété ce printemps, ce sont les connexions des résidences à notre réseau et la construction de la petite usine de traitement des eaux », explique le maire.

La reconstruction du chalet d’accueil de la station plein-air Do-Mi-Ski et les travaux d’infrastructures sur les rues Delisle et Sasseville dans le secteur Mistassini font partie des autres dossiers d’infrastructures qui progresseront en 2025.

Avenir politique

Si André Guy dit être encore en réflexion sur sa présence sur la ligne de départ en 2025, l’élu de 69 ans ne cache pas qu’une partie de lui aimerait effectuer un deuxième mandat afin de mener certains projets à terme.

« Personnellement, je me suis toujours dit qu’il fallait faire deux mandats pour être efficace. Le premier mandat pour un élu, c’est de s’acclimater avec l’administration municipale et on met en marche plusieurs projets que nous n’avons pas le temps de compléter. Beaucoup de choses peuvent arriver en 1 an, mais c’est certain que je dois considérer ma santé et ma famille dans l’équation », conclut le maire.