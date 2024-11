L’usage du paillis de plastique inquiète à St-Félicien 

La Ville de Saint-Félicien demande à Québec d’encadrer l’usage des paillis de plastiques oxobiodégradables en agriculture. Ces paillis sont utilisés notamment dans la production de maïs.

Le maire Luc Gibbons rappelle que depuis quelques années on assiste à une augmentation importante de l’utilisation des paillis de plastique.

« Cette pratique est très présente sur notre territoire de la Ville Saint-Félicien et n’est pas encadrée par une réglementation ».

La Ville s’appuie sur des études réalisées récemment conjointement par l’UQAC et Agrinova sur l’utilisation de ces paillis, pour adresser cette demande au gouvernement.

« Ces études ont démontré que son utilisation peut avoir des impacts persistants dans l’environnement, notamment sur les sols et dans l’eau. Nous demandons au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs de même qu’au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, de mettre en place un encadrement réglementaire relativement à l’utilisation des paillis de plastique en agriculture ».

Interdiction pure et simple

Cette position prise par la Ville a fait réagir le citoyen Jean-François Robert. Prenant la parole à la période de questions réservée au public, celui-ci s’attendait à beaucoup mieux de la part des élus.

« Je peux me réjouir du fait que vous nous prenez au sérieux un peu, cependant, c’est nettement insuffisant ».

Celui-ci réclame carrément une interdiction de l’usage de paillis oxobiodégradables.

« Vous avez en main tout ce qu’il faut pour exiger des ministères de l’Agriculture et de l’Environnement l’interdiction de cette pratique-là, tant qu’on n’aura pas des données probantes que ce n’est pas nocif à l’environnement. L’étude recommande d’interdire dans les plus brefs délais l’utilisation de ces plastiques », a -t-il rappelé.

Le maire Gibbons répond que la demande d’encadrer la réglementation est le premier pas à faire et qu’il s’attend à des réponses du gouvernement à cet effet.

« C’est à eux de prendre leurs responsabilités. On va attendre de voir et s’il faut aller plus loin », dit le maire.

Planétarium et terrain de balle

Le projet de rénovation du bâtiment principal du Planétarium, évalué à près de 400 000 $, reçoit l’appui financier de la Ville de Saint-Félicien qui accorde 25 000 $ via le Fonds de développement Domaine-du-Roy.

Les autres partenaires sont : la SADC (25 000 $), DEC Canada (250 000 $) et le Centre d’astronomie (33 747 $).

La Ville procèdera, par ailleurs, aux travaux de modernisation et de réaménagement du terrain de baseball, dès le printemps prochain. Elle bénéficie d’une subvention de 50 000 $ du Fonds régions et ruralité. Le projet dans son ensemble est évalué à 270 000 $.