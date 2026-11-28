Le Centre de services scolaire (CSS) du Pays-des-Bleuets multiplie les occasions de faire bouger les élèves du primaire grâce à une programmation d’activités et de tournois sportifs gratuits. Une initiative qui vise autant à développer de saines habitudes de vie qu’à faire découvrir différentes disciplines aux jeunes.

Responsable sportif au CSS du Pays-des-Bleuets, David Boudreault coordonne chaque année plusieurs rendez-vous sportifs auxquels sont conviées les écoles primaires du territoire. Hockey cosom, basketball, badminton et cross-country figurent notamment au calendrier, tandis que de nouvelles disciplines pourraient s’ajouter au programme.

Le fonctionnement repose sur une collaboration avec les enseignants en éducation physique. Au début de chaque année scolaire, David Boudreault les rencontre afin de leur présenter une programmation d’évènements. Les enseignants peuvent ensuite intégrer des activités parascolaires à leur calendrier scolaire pour permettre aux jeunes de se préparer aux différents rendez-vous.

« Par exemple, ils vont organiser quelques semaines de parascolaire en hockey cosom. Les jeunes vont jouer ensemble dans leurs écoles, pour terminer leur session de parascolaire avec le tournoi en jouant contre d’autres écoles », explique-t-il.

Le programme, mis sur pied il y a une dizaine d’années en collaboration avec les enseignants en éducation physique, a évolué au fil du temps pour intégrer de nouvelles activités. En plus des sports populaires comme le hockey et le basketball, l'objectif est également de profiter des installations et des infrastructures disponibles dans les municipalités.

« On veut aussi utiliser les installations dans les municipalités des écoles. Par exemple, tirer profit du Tobo-Ski à Saint-Félicien ou des sentiers de ski de fond à Albanel. »

Du matériel accessible gratuitement

En plus de l’organisation des évènements, le CSS met à la disposition des écoles différents équipements sportifs. Grâce à un financement obtenu par l’entremise du Regroupement Loisirs et Sports (RLS) de la région, plusieurs achats ont pu être effectués au cours des dernières années.

Des ensembles de ski de fond, des raquettes, des planches à roulettes et du matériel de curling font notamment partie de l’inventaire. Les établissements peuvent réserver gratuitement cet équipement afin de proposer des activités à leurs élèves.

Cette formule permet ainsi aux écoles d’explorer différentes disciplines sans devoir investir elles-mêmes dans l’achat du matériel nécessaire.

Pour David Boudreault, les retombées dépassent d’ailleurs le cadre scolaire. Il constate que certaines découvertes sportives incitent les jeunes à poursuivre leurs nouvelles activités à la maison.

« À Dolbeau, une école a fait une activité de planche à roulettes. Dans les jours suivants, le Sports Expert m’a dit qu’ils avaient vendu beaucoup plus de planches qu’à l’habitude. »

Une popularité grandissante

Au fil des années, les activités proposées ont gagné en popularité auprès des élèves. Le tournoi de hockey cosom est passé de huit équipes à ses débuts à 18 équipes lors de la dernière édition.

Le cross-country rassemble pour sa part environ 650 jeunes chaque année, tandis que le tournoi de basketball compte plus de 25 équipes annuellement.

Cette participation grandissante encourage le responsable sportif à poursuivre le développement de la programmation. Il souhaite notamment mettre sur pied des tournois de volleyball et de flag football.