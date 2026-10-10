Faits divers

 Temps de lecture : 36s

La SQ recherche Jason Girard-Gaudreault, 16 ans, de Roberval

Le 10 octobre 2026 - Modifié à 15 h 03 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Jason Girard-Gaudreault, 16 ans, de Roberval. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

L’adolescent a été vu pour la dernière fois le 5 octobre dernier dans un commerce situé dans la communauté de Mashteuiatsh. Il circulait à pied et pourrait être accompagné d’un ami.

Voici une description de Jason Girard-Gaudreault :

Taille : 1,57 m (5 pi 2 po)
Poids : 42 kg (95 lb)
Cheveux : châtains
Yeux : pers

La dernière fois qu’il a été vu, il portait un coton ouaté noir, un pantalon de travail bleu de marque Big Bill ainsi qu’une casquette noire.

Toute personne qui apercevrait Jason Girard-Gaudreault est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.

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