Le PQ démantèle le ministère de la Cybersécurité et du Numérique

Le gouvernement du Parti Québécois poursuit sa réorganisation de l'appareil gouvernemental en démantelant le ministère de la Cybersécurité et du Numérique. Les effectifs de ce ministère sont désormais transférés au Conseil du trésor, sous la responsabilité du ministre de l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor, Alain Therrien.

Selon les informations rapportées par Radio-Canada, le cabinet d’Alain Therrien a confirmé que les 2038 employés permanents et occasionnels du ministère relèvent maintenant du Conseil du trésor. Cette restructuration était déjà amorcée puisque, le 28 octobre dernier, les six sous-ministres adjoints du ministère avaient été mutés vers cette même organisation.

Le gouvernement reconnaît toutefois que cette transformation nécessitera des modifications législatives. Les détails devraient être présentés dans un futur projet de loi. Par ailleurs, même si le Parti Québécois a nommé Anne Nguyen ministre déléguée à l’Intelligence artificielle et au Numérique, celle-ci exercera ses fonctions sous la supervision d’Alain Therrien.

L’annonce a rapidement suscité des réactions de la part des partis d’opposition. Le député de Québec solidaire responsable des dossiers liés à l’intelligence artificielle et au numérique, Étienne Grandmont, reproche au gouvernement d’avoir agi avant même que l’Assemblée nationale ne se prononce.

« L'Assemblée nationale ne peut pas être tenue pour acquise. Contourner le débat parlementaire pour prendre ce type de décision bafoue les principes de reddition de compte. En mettant la charrue devant les bœufs, le gouvernement St-Pierre Plamondon commence bien mal le mandat de collaboration que lui a donné la population du Québec. », a-t-il décrié, mettant le gouvernement en garde contre la tentation de supprimer des structures avec un simple objectif comptable.

« Ce qui nous permettra d'éviter les prochains SAAQclic, c'est d'investir dans l'expertise à l'interne. Il s'agit là de la recommandation no 1 du rapport Gallant. Sans expertise publique solide, l'État reste à la merci des consultants, des compagnies américaines et s'expose à de nouveaux dépassements de coûts. », a ajouté le député.

Du côté du Parti libéral du Québec, le député de Pontiac, André Fortin, estime que le gouvernement péquiste agit comme s’il détenait une majorité parlementaire.

« C’est un jeu dangereux. Les électeurs ont mis des balises à leur action et leur ont demandé de collaborer avec les autres partis. Je les encourage à repenser leur approche et ça presse. », a écrit l’élu sur les réseaux sociaux.

Les conservateurs ont également exprimé leur désaccord. La députée de La Peltrie, Maïté Blanchette Vézina, juge préoccupant que le transfert des effectifs du ministère ait été effectué avant l’adoption des modifications législatives nécessaires et sans consultation préalable des partis d’opposition.

« Le mandat donné par la population il y a moins d’un mois était clair : le PQ doit comprendre qu’il ne peut gouverner comme s’il détenait une majorité en faisant cavalier seul », a déclaré celle qui représente la circonscription de l’ancien ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire.