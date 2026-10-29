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Quatre groupes pour souligner 40 ans de musique au Vox

Le 29 octobre 2026 - Modifié à 13 h 16 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

Les célébrations du 40e anniversaire se poursuivent à la Coopérative de solidarité Vox Populi à Dolbeau-Mistassini. Deux soirées hautes en couleurs réuniront quatre groupes rock : Fred Fortin, Mitaine, Beluet et Bad Uncle.

La première soirée aura lieu le samedi 7 novembre à compter de 20 h. Sous forme de plateau double, les spectateurs pourront voir à l’œuvre le groupe de Saint-Félicien Beluet, qui lancera d’ailleurs son nouvel album, ainsi que le groupe montréalais Bad Uncle.

Deux artistes seront en prestation, lors de la deuxième soirée qui se tiendra le 11 décembre. Il s’agit du groupe de Normandin Mitaine ainsi que l’auteur-compositeur-interprète Fred Fortin en formule trio.

Véronique Rousseau, administratrice du Vox Populi, est plus que satisfaite de cette programmation.

« On voulait quelque chose qui a une vision d’avenir. Oui, on est nostalgique. On est fier d’avoir 40 ans. On a le goût d’amener de la jeunesse. On a le goût de regarder en avant et d’avoir des groupes émergeants. On veut essayer des choses aussi. Bad Uncle n’est pas très connu ici, mais il est très populaire à Montréal. Le Vox a toujours été une place de découvertes. »

Il était important pour le bar-spectacle d’offrir une vitrine pour les artistes locaux. « C’est dans nos valeurs. On est dépendant de la population. On est une coopérative. On a 500 membres. Il y en a beaucoup qui s’impliquent bénévolement. »

Quelques surprises ponctueront ces deux soirées, à saveur nostalgiques, festives, artistiques et gourmandes.

Ces soirées d’anniversaires sont entre autres possible grâce à une subvention de la MRC de Maria-Chapdelaine ainsi que l’argent qui a été amassée lors de la kermesse festive.

Rappelons que le Vox Populi a connu une véritable cure de jeunesse pour ses 40 ans, en mars dernier. Le bar-spectacle a transformé ses espaces en gardant sa signature visuelle. Le tout s’est révélé gagnant.

« La revitalisation a vraiment été bien reçue. Je sens qu’on a attiré des nouvelles personnes », souligne Véronique Rousseau.

« On a pu agrandir l’éventail de nos activités en ayant des endroits pour se réunir. C’est plus beau à la clarté aussi. On a plus le goût de faire des 5 à 7. On a une plus forte demande. »

Le Vox Populi poursuit donc sur cette lancée pour la suite des choses.

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