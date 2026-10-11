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MRC de Maria-Chapdelaine

Une journée dédiée à la transformation agroalimentaire

Le 11 octobre 2026 à 12 h 08
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

Alors que le parc agroalimentaire et agro-industriel de Normandin poursuit son développement, la MRC de Maria-Chapdelaine organise une journée thématique intitulée Focus sur la transformation agroalimentaire.

Le développement d’une filière agroalimentaire représente un axe stratégique pour la MRC. « On va toujours avoir besoin de manger, souligne Virginie St-Pierre, conseillère en développement industriel à la MRC. Peu importe les crises, il va toujours y avoir besoin de gens pour faire pousser des légumes, transformer le bleuet ou les petits fruits. Ça vaut la peine d’investir. »

Les ressources agricoles sont abondantes sur le territoire et, selon Virginie St-Pierre, il est tout indiqué de les transformer localement afin de maximiser leur valeur ajoutée et de favoriser la création de synergies entre les entreprises du milieu.

En mai dernier, la Régie intermunicipale du parc industriel (RIPI) de la MRC de Maria-Chapdelaine a annoncé l’octroi de contrats pour la réalisation d’importants travaux d’infrastructures au futur parc agroalimentaire et agro-industriel de Normandin.

L’objectif est de développer l’écosystème agroalimentaire de façon cohérente et structurée, notamment en lien avec le projet Santé nordique. C’est dans cette optique que la journée Focus sur la transformation agroalimentaire a été mise sur pied.

« On développe le parc industriel pour accueillir des entreprises agroalimentaires. On organise une journée pour stimuler l’émergence de projets dans ce secteur. On travaille aussi sur la formation de la main-d’œuvre en agroalimentaire », explique Virginie St-Pierre.

Prévue le 28 octobre, la journée permettra aux participants d’approfondir leurs connaissances, d’échanger avec des experts et des entrepreneurs du milieu, de s’inspirer de projets concrets et de découvrir les possibilités qu’offre la transformation agroalimentaire.

Plusieurs conférences seront présentées dans le cadre de l’événement, dont une de David Côté, entrepreneur et dragon investisseur. Il y abordera notamment l’importance de bien comprendre les besoins du marché avant de développer un produit.

« C’est vraiment important de s’adresser au marché. Ça demande certaines aptitudes. Il faut savoir qui est son marché, être capable de cogner aux portes et de prendre le téléphone. Ça peut faire économiser énormément de temps et d’énergie par la suite », affirme Virginie St-Pierre.

L’événement s’adresse autant aux entreprises en démarrage qu’à celles déjà établies qui souhaitent approfondir leurs connaissances ou explorer de nouvelles avenues de développement. Une inscription est requise pour y participer.

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