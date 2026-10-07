Un objectif de 3 925 000 $ porté par l’ambition et la prudence

Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean lance officiellement sa 46e campagne annuelle de financement avec un objectif de 3 925 000 $. Soutenue par un cabinet de campagne de 17 membres, cette nouvelle campagne vise à poursuivre la mobilisation des entreprises, des partenaires et de la population afin de soutenir les organismes communautaires qui agissent quotidiennement auprès de la population de la région.

L’objectif de 3 925 000 $ a été fixé suivant la volonté de maintenir un élan fort, tout en tenant compte de la conjoncture économique. Certains secteurs d’activité demeurent particulièrement dynamiques au Saguenay–Lac-Saint-Jean, alors que d’autres évoluent dans un environnement plus incertain.

« Nous abordons cette campagne avec beaucoup d’ambition, mais aussi avec réalisme.

Notre objectif reflète notre volonté d’aller plus loin pour la communauté tout en tenant compte de la situation vécue par nos partenaires et nos donateurs », souligne Catherine Tremblay, coprésidente de la campagne 2026 et partenaire à la Banque de développement du Canada.

Pour atteindre cette cible, Centraide entend notamment ouvrir de nouveaux milieux de travail à la sollicitation, renforcer les collaborations déjà établies et mettre de l’avant différentes avenues pour élargir son rayonnement.

« Chaque nouveau partenaire, chaque entreprise qui mobilise ses employés et chaque personne qui choisit de donner contribue à augmenter notre capacité collective d’agir dans la région », affirme Geneviève Bertrand, coprésidente de la campagne 2026 et présidente et directrice du département commercial chez Assurances Saguenay. Le cabinet de campagne souhaite également multiplier les liens avec le milieu des affaires et saisir les occasions susceptibles de faire progresser la mobilisation régionale. « Nous voulons continuer à ouvrir des portes, développer de nouvelles initiatives et consolider les collaborations déjà en place. Il existe de belles possibilités dans la région et nous voulons les transformer en retombées concrètes pour la communauté », ajoute Éric Cloutier, coprésident de la campagne 2026 et président-directeur général de Jamec.

Des besoins toujours bien présents

La mission de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean prend tout son sens devant l’ampleur des réalités observées dans le milieu communautaire. Lors du plus récent processus d’investissements sociaux de l’organisation, près d’un million de dollars supplémentaires auraient été nécessaires pour répondre à l’ensemble des demandes de financement reçues. « Derrière notre objectif de campagne, il y a des besoins bien réels. Plus nous réussissons à mobiliser la région, plus nous pouvons donner aux organismes les moyens d’agir auprès des personnes qui comptent sur eux », rappelle Vincent Morin, président du conseil d’administration de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean et directeur du module des sciences de l’administration à l’Université du Québec à Chicoutimi.

Pour l’organisation, cet écart entre les sommes disponibles et les demandes formulées témoigne de l’importance de poursuivre les efforts de la campagne. « Les organismes nous démontrent chaque année leur capacité à faire énormément avec les ressources dont ils disposent. Notre responsabilité est de continuer à mobiliser la communauté afin de soutenir le mieux possible les réalités qui nous sont rapportées », explique Martin St-Pierre, directeur général de Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Un lancement au cœur du milieu communautaire

Le lancement de la campagne de financement se déroule cette année à La Recette, épicerie communautaire, dans le cadre de la Tournée de l’entraide. Cette présence au sein d’un organisme soutenu permet de mettre en lumière les défis auxquels certaines personnes et familles sont confrontées. Une mise en situation autour du panier d’épicerie a notamment amené les participants à mieux comprendre les choix qu’imposent parfois des ressources financières limitées. « Nous sommes quotidiennement témoins des défis auxquels font face les personnes qui franchissent nos portes. L’appui de Centraide contribue à poursuivre notre mission et à offrir des solutions adaptées aux besoins que nous observons », souligne Nathalie Lavoie, directrice générale de La Recette, épicerie communautaire.

Avec cette 46e campagne, Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean souhaite renforcer la mobilisation régionale et accroître les sommes investies auprès des organismes et des initiatives qui agissent contre la pauvreté et l’exclusion sociale partout sur le territoire.