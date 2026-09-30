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Plusieurs activités pour souligner la Journée de la vérité et de la réconciliation

Le 30 septembre 2026 à 10 h 00
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Plusieurs activités se dérouleront aujourd’hui sur le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, créée pour honorer les survivants des pensionnats et leurs familles.

À Mashteuiatsh, une quinzaine de personnes ont pris part à une cérémonie du lever du soleil en allumant un feu dès les premières lueurs du jour.

En avant-midi, des Autochtones ayant fréquenté les pensionnats se réuniront à la salle communautaire pour un moment de partage. Un moment de recueillement aura également lieu devant l’école Kassinu Mamu en début d’après-midi, où se trouvait autrefois un pensionnat. La cérémonie sera suivie d’une marche jusqu’au cœur du village, puis d’un souper communautaire. Des activités de partage et de création seront également proposées tout au long de la journée à Mashteuiatsh.

Du côté de Chicoutimi, une marche commémorative organisée par le Centre Mamik, une veillée à la chandelle au Centre des Premières Nations de l’UQAC ainsi que plusieurs autres initiatives sont au programme.

Devenue un jour férié au Canada en 2021, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation vise notamment à rendre hommage aux anciens pensionnaires des pensionnats autochtones, aux enfants disparus ainsi qu’à leurs familles.

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