Une politique pour mieux vivre et s’épanouir dans Maria-Chapdelaine

La MRC de Maria-Chapdelaine a récemment procédé au lancement officiel de sa nouvelle politique Vivre et s’épanouir dans la MRC de Maria-Chapdelaine, lors d’un événement tenu à la Salle de spectacle Desjardins/Maria-Chapdelaine.

« C’est avec fierté que nous présentons cette politique intégrée, une démarche porteuse qui reflète notre volonté collective de continuer à bâtir un milieu de vie accueillant, inclusif et dynamique où chacun peut vivre et s’épanouir », a dit le préfet de la MRC, Jean Morency.

Fruit d’un processus de consultation et de concertation, cette politique, inclusive et multigénérationnelle a permis d’identifier les enjeux propres aux différents milieux du territoire et d’y répondre de manière cohérente. Inspirée de l’approche Municipalité amie des aînés (MADA), qui vise à favoriser le vieillissement actif, la démarche élargit désormais sa portée pour mieux répondre aux besoins de quatre groupes importants de la communauté : les aînés, les familles, les jeunes et les nouveaux arrivants.

« En rassemblant dans un même document les actions destinées à différents groupes de la population, cette politique nous permet de mieux coordonner nos initiatives et d’optimiser nos efforts afin d’améliorer concrètement la qualité de vie de nos citoyens », a mentionné le préfet.

La politique s’articule autour de neuf champs d’intervention : la participation sociale, le respect et l’inclusion sociale, l’habitat et le milieu de vie, la santé et les services sociaux, le transport et la mobilité, la sécurité, les loisirs, les espaces extérieurs et bâtiments, ainsi que la communication et l’information. Un plan d’action détaillé, couvrant la période 2026-2030, accompagne la politique et guidera sa mise en œuvre dans l’ensemble douze municipalités du territoire, ainsi que le TNO de Sainte-Élisabeth-de-Proulx.

Démarche portée par le milieu

La démarche a été coordonnée par les deux conseillères en vitalité des milieux de la MRC de Maria-Chapdelaine. Elle s’appuie sur l’implication soutenue des comités de pilotage locaux mis en place dans chacune des municipalités, ainsi que sur le réseau des agents locaux du territoire, dont le rôle a été déterminant tout au long des consultations et de la mobilisation du milieu. Un comité de pilotage territorial, réunissant des partenaires du milieu, a également contribué à orienter les travaux à l’échelle de la MRC. Plusieurs partenaires à plus grande échelle se joindront maintenant à l’effort collectif pour soutenir le déploiement de la politique au cours des prochaines années.

Portrait du territoire qui appelle à agir

Le portrait sociodémographique intégré à la politique illustre l’urgence d’agir : la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus dans la MRC, déjà à 27 % en 2021, devrait atteindre 34 % d’ici 2030. Le territoire a également accueilli un nombre croissant de nouveaux arrivants au cours des dernières années, notamment dans les municipalités de Dolbeau-Mistassini et de Normandin. Ce contexte démographique renforce la pertinence d’une approche intégrée, capable de répondre simultanément aux réalités de tous les groupes d’âge.

Prochaines étapes

Les comités de pilotage locaux seront maintenus afin d’assurer le suivi et la priorisation des actions dans chacune des municipalités. Le personnel de la MRC collaborera avec les municipalités pour la mise en œuvre de leurs plans d’action respectifs et déposera des demandes de soutien financier collectif afin d’appuyer la réalisation des mesures identifiées.