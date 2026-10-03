Le Festival de la chasse promet un week-end rassembleur

À quelques semaines du Festival de la chasse de Dolbeau-Mistassini, les 30 et 31 octobre prochains, le nouveau président du Club Panache, Joey Thibeault, entend poursuivre le travail de ses prédécesseurs tout en mettant l'accent sur la relève grâce à une programmation accessible et rassembleuse.

Après 25 années d’implication au sein du Club Panache, Carol Lamontagne a choisi de céder sa place à la relève. C’est avec enthousiasme que Joey Thibeault a accepté de prendre la tête de l’organisation.

« Dans ma famille, on est impliqués au Club Panache depuis longtemps. Pour ma part, ça fait 11 ans que je suis bénévole. J’ai voulu reprendre le flambeau pour continuer à faire vivre le club et organiser une belle fin de semaine pour le Festival de la chasse », explique-t-il.

Pour le nouveau président, le Festival de la chasse est avant tout un événement qui s’adresse à toutes les générations.

« C’est aussi une façon de préparer la relève. Pour les non-chasseurs, on veut transmettre la passion de la chasse et de la pêche. Pour les jeunes, on souhaite susciter l’intérêt et les initier à ce beau sport », affirme-t-il.

Selon Joey Thibeault, l’intérêt des jeunes pour la chasse est toujours bien présent, malgré certains défis. « Il y a beaucoup de jeunes qui ont le goût de pratiquer la chasse. Par contre, c’est un sport qui est extrêmement couteux. Ça demande aussi beaucoup de temps. C’est pour ça qu’on veut rendre la chasse accessible. »

Une programmation diversifiée attend les visiteurs lors de la fin de semaine. Parmi les nouveautés de cette édition, les participants pourront essayer gratuitement un simulateur virtuel de chasse.

Plusieurs exposants seront également réunis au Complexe sportif Desjardins du secteur Dolbeau. L’équipe de Territoire libre sera de retour avec son concours de panaches ainsi qu’un concours de « call ».

Le samedi après-midi, l’école de danse Nathalie Paquet proposera une activité de danse en ligne ouverte à tous.

Comme le veut la tradition, les personnes pourront aussi se procurer des billets pour le souper de tourtière. Un total de 750 places est disponible. La soirée sera agrémentée d’une danse et de nombreux tirages.

À quelques semaines de l’événement, Joey Thibeault se dit fébrile à l’idée de vivre son premier festival à titre de président.

« Je m’attends à vivre une belle expérience. On a apporté notre couleur à cette édition et j’espère que les gens repartiront satisfaits. J’ai aussi de grandes attentes quant à la participation des jeunes. J’ai hâte de voir, en tant que président, si j’aurai réussi mon défi d’attirer davantage de membres de la relève au Club Panache », termine-t-il.