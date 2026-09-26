Actualités

 Temps de lecture : 2 min 0 s

Âgé de 81 ans

Peter Gallant voit son rêve de rejoindre ses enfants s’éloigner

Le 26 septembre 2026 - Modifié à 07 h 35 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Depuis 2004, Peter Gallant vit à la Pointe-Langevin avec un rêve bien précis : pouvoir un jour quitter les lieux et passer ses dernières années auprès de ses enfants, dans la région d’Ottawa. À 81 ans, alors qu’il se dit en excellente santé, ce projet devient pourtant de plus en plus difficile à réaliser. La valeur de sa maison, fortement affectée par la problématique d’érosion qui touche le secteur, ne lui permettrait plus de financer l’achat d’une nouvelle résidence en Ontario. L’octogénaire se retrouve ainsi devant une situation qui lui paraît sans issue.

Cette impossibilité de vendre sa propriété à sa juste valeur lui impose un lourd dilemme. Partir devrait subir une importante perte financière et rester signifie s’éloigner encore davantage de ses enfants. Au fil des mois, cette situation nourrit chez lui un stress grandissant et fait planer une question douloureuse : pourra-t-il encore réaliser son souhait de vivre près de sa famille?

Avant de s’établir à la Pointe-Langevin, Peter Gallant travaillait comme enseignant à Arvida. Le secteur représentait déjà pour lui un lieu familier bien avant la construction de sa résidence.

« Avant de bâtir ma maison, nous avions une roulotte au même endroit », explique-t-il.

Un rêve qui semble lui échapper

Trois des quatre enfants de Peter Gallant vivent dans la région d’Ottawa. La proximité avec eux représente aujourd’hui son principal souhait.

« J’aimerais bien aller les rejoindre, mais je pense que je serai ici jusqu’à ma mort et je devrai passer le reste de ma vie ici, à la Pointe Langevin », déclare-t-il, une phrase qui traduit toute l’amertume d’un homme qui voit son projet de vie lui échapper.

Pourtant, la situation n’a pas toujours semblé aussi préoccupante. Peter Gallant rappelle qu’avant que l’érosion ne vienne bouleverser la valeur des propriétés du secteur, sa maison représentait un actif important.

« En 2010, j’ai demandé à un courtier immobilier quelle était la valeur de ma maison. Il m’avait répondu que je pourrais la vendre facilement 450 000 $. Évidemment, depuis ce temps, elle avait pris de la valeur », raconte-t-il.

Aujourd’hui, le contexte s’est complètement renversé. Malgré les années investies dans sa résidence et l’espoir qu’elle puisse un jour lui permettre de financer un nouveau départ, Peter Gallant estime qu’une vente dans les conditions actuelles lui ferait subir une perte trop importante.

Attendre une solution

Pour lui, une seule avenue permettrait véritablement de débloquer la situation : une intervention gouvernementale qui l’obligerait à quitter les lieux, comme ce fut le cas pour quatre propriétaires de la Pointe Langevin jusqu’à maintenant.

« Je pourrais obtenir un bon montant. Autrement, je ne vendrai pas ma maison, car je perdrais trop », conclut-il.

À 81 ans, Peter Gallant continue donc d’attendre. D’un côté, la maison où il vit. De l’autre, ses enfants qu’il souhaite rejoindre avant que le temps ne rende ce rêve impossible. Entre les deux, une propriété devenue difficile à vendre et une décision qui ne dépend plus entièrement de lui.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Le juge donne raison à Olivier Blouin; mais la région quittera la CCAQ
Publié hier à 12h00

Le juge donne raison à Olivier Blouin; mais la région quittera la CCAQ

D’ici la fin de 2026, la Corporation des concessionnaires automobiles du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CCASLSJ) quittera la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ). Le litige qui opposait les deux organismes a toutefois connu un important rebondissement en début d’année, alors que le juge de la Cour supérieure Simon ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Pointe Langevin : des résidents au bord du désespoir
Publié hier à 7h32

Pointe Langevin : des résidents au bord du désespoir

À Vauvert, les résidents de la Pointe Langevin voient leur avenir s’effriter au rythme de l’érosion des berges. Leurs propriétés, autrefois synonymes de sécurité et de patrimoine, perdent progressivement leur valeur alors que la menace gagne du terrain. Pour plusieurs, vendre leur maison relève désormais de l’impossible, faute ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Alma: un oubli coûte cher à deux propriétaires de cinéma
Publié le 25 septembre 2026

Alma: un oubli coûte cher à deux propriétaires de cinéma

Deux propriétaires d’une salle de cinéma, Paul Langevin et Christian Jomphe, dénoncent une lourde bureaucratie gouvernementale qui fait en sorte qu’ils se voient obligés d’acquitter deux amendes totalisant 42 600 $. Motif? Un oubli de changement de nom quant à la gestion du guichet automatique ATM, installé au Cinéma du Complexe Alma, ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES