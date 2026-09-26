Sports

 Temps de lecture : 39s

Leur première victoire de la saison sur la route

Les Sags s'imposent 5 à 3 à Baie-Comeau

Le 26 septembre 2026 - Modifié à 09 h 30 min
Par Dominique Bolduc

Deux buts du capitaine Christophe Berthelot ont mené les Saguenéens de Chicoutimi à leur première victoire de la saison, hier soir, prenant la mesure du Drakkar à Baie-Comeau 5 à 3.

Andrew Mohesky ouvre la marque à la septième minute avec son premier dans le circuit québécois.

Après le but égalisateur chez le Drakkar, Kasen Walsh redonne les devants aux Bleus moins d’une minute plus tard.

En fin de deuxième, le défenseur Brayden Kaldenbach porte la marque à 3-1 et Darcy Terglav obtient une troisième mention d’aide dans le match. Cinquante-huit secondes plus tard, à court d’un homme, Berthelot en ajoute pour mettre les visiteurs en avance par trois.

Le Drakkar va réduire l’écart à un but en début de troisième mais Berthelot va confirmer cette première victoire cette saison avec le but d’assurance dans un filet désert.

De retour devant le filet, Raphaël Précourt a réalisé 28 arrêts pour la victoire.

Les Saguenéens vont recevoir le Drakkar dimanche après-midi, au Centre Georges-Vézina.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Sports

Marinvest, le rêve saguenéen en Côte-Nord
Publié hier à 10h00

Marinvest, le rêve saguenéen en Côte-Nord

À chaque fois que j’évoque le nom de Marinvest, j’ai l’impression de tourner le fer dans la plaie. Alors que pour GNL à Saguenay, on parlait de 14 milliards $ (dont 7 milliards $ resteraient à la ville de Saguenay), à Baie-Comeau, pour trois usines flottantes et un corridor de 1 000 km, on parle de 30 milliards $. Malgré que Marinvest ...

LIRE LA SUITE

Sports

32 000 $ amassés lors du Défi sportif Déméter
Publié le 14 septembre 2026

32 000 $ amassés lors du Défi sportif Déméter

Près de 200 personnes ont pris part, samedi, à la 7e édition du Défi sportif Déméter, une activité qui a permis à la Fondation du Cégep de St-Félicien d’amasser 32 000 $ pour soutenir la réussite étudiante. L’événement s’est déroulé le 12 septembre au Club Tobo-Ski de Saint-Félicien, en partenariat avec le Cégep de ...

LIRE LA SUITE

Sports

Victoire convaincante des Saguenéens : un dernier match présaison à sens unique
Publié le 12 septembre 2026

Victoire convaincante des Saguenéens : un dernier match présaison à sens unique

Les Saguenéens de Chicoutimi ont conclu leur calendrier préparatoire en beauté hier soir en blanchissant les Cataractes de Shawinigan par la marque de 5 à 0. Cette rencontre, disputée devant une foule enthousiaste, a permis aux Sags de démontrer une cohésion et une intensité qui laissent présager un début de saison prometteur. ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES