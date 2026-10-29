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Jean Dumas Ford agrandit pour mieux vous servir

Le 29 octobre 2026 à 10 h 00
Par Jean Dumas Ford Dolbeau-Mistassini

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Le service à la clientèle est au cœur des activités de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. Et quand le volume de ventes augmente considérablement année après année, il faut aussi s’assurer que la capacité de service suive le rythme. C’est dans cet esprit que la concession entreprend un important agrandissement de son atelier.

« Notre croissance est une excellente nouvelle, mais elle vient aussi avec une responsabilité : celle de continuer à offrir à nos clients le niveau de service auquel ils sont habitués », souligne Janick St-Pierre, directeur général de Jean Dumas Ford.

Les travaux, que l’on souhaite voir complétés au cours des prochains mois, permettront d’augmenter la capacité de l’atelier et mèneront à la création de trois emplois supplémentaires : deux mécaniciens ainsi qu’une personne au département du service. Pour réaliser cet agrandissement, Jean Dumas Ford a également choisi de faire affaire avec des entreprises locales, une façon de faire en sorte que cette croissance profite à l’économie d’ici.

Pour l’équipe, offrir un excellent service ne signifie d’ailleurs pas simplement satisfaire aux exigences du constructeur. « On veut aller plus loin que ce que Ford nous demande. On se remet constamment en question pour voir comment on peut faire mieux pour nos clients », ajoute Janick St-Pierre.

Une philosophie qui porte ses fruits : Jean Dumas Ford a de nouveau remporté l’an dernier le prestigieux Prix du Président Ford et se classe encore parmi les dix meilleures concessions Ford au Québec.

L’agrandissement permettra ainsi à l’équipe de continuer à accueillir sa clientèle avec la même attention, malgré un volume toujours plus important. Et chez Jean Dumas Ford, pas question de tenir le succès pour acquis : même quand ça va bien, on cherche encore comment faire mieux !

Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini
1711, boul. Vézina, Dolbeau-Mistassini
418 276-1316

 

 

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