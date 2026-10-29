Une artiste de renom à la présidence d’honneur du Symposium

C’est l’artiste peintre de renom Camille Gravel qui sera la présidente d’honneur de la quatrième édition du Symposium de la Chute à l’Ours, qui se déroulera au Site touristique Chute à l’Ours, du 17 au 19 septembre 2027.

Selon l’artiste originaire de Baie Comeau, le Symposium de la Chute à l’Ours est devenu un incontournable dès sa première édition. C’est d’ailleurs avec enthousiasme qu’elle réserve ce rendez-vous artistique à son calendrier chaque année.

« C’est une expérience hors du temps où l’accueil chaleureux du comité et des bénévoles, le site enchanteur et la nature enveloppante créent une véritable petite bulle de ressourcement. Entre les couleurs d’automne, les oiseaux, les couchers de soleil grandioses et les belles rencontres avec les visiteurs passionnés, chaque édition est une occasion en or de partager, de tisser des liens et de créer de précieux souvenirs entre artistes », exprime-t-elle.

« Avec la possibilité de loger dans les chalets directement sur le site, on s’y sent comme dans un véritable camp de vacances pour artistes en plein air, où l’on est merveilleusement bien entouré et où l’inspiration est partout ! C’est donc avec un immense plaisir que j’accepte le rôle de présidente d’honneur pour l’édition 2027 et que j’invite les artistes à venir vivre cette expérience unique et inoubliable avec nous ! », poursuit-elle.

Un symposium qui gagne en popularité

Selon le directeur du service des loisirs et de la culture de la Ville de Normandin, Éric Bhérer, le succès des trois premières années de l’événement démontre l’importance d’une telle activité culturelle dans le secteur.

« Pouvoir côtoyer de près plusieurs artistes de grand talent provenant de partout au Québec est une expérience incroyable. De plus, la qualité et la diversité des artistes exposant ne cessent d’augmenter. Les nombreux commentaires positifs des artistes ayant participé au Symposium démontrent la qualité de son organisation », souligne-t-il.

Une rencontre entre l’art et la nature

Pour sa part, Stéphanie Doucet, directrice du Site touristique Chute à l’Ours est toujours aussi émue et impressionnée de voir la compétence, la créativité et surtout la grande générosité des artistes qui y participent.

« Chacun arrive avec son univers, sa passion et une énergie qui se ressent partout sur le site. La beauté et l’ambiance de la Chute à l’Ours offrent un cadre inspirant qui nourrit leur créativité. C’est aussi magnifique de voir la complicité qui se crée entre les artistes, les échanges qui se développent et les liens qui se tissent au fil de l’événement. »

À ses yeux, le Symposium est une belle rencontre entre l’art, la nature et les gens. « Il permet de faire rayonner la création artistique dans un environnement exceptionnel, tout en contribuant à faire découvrir notre territoire et à prolonger la saison touristique. »

Un événement rassembleur

La mairesse de Normandin, Jacinthe Doucet, se réjouit de la tenue de la quatrième édition de l’événement.

« Par son pouvoir rassembleur, l’évènement rapproche les citoyens autour de l’art et de la culture. En plus de faire rayonner Normandin, il témoigne de la vitalité de notre communauté. Artistes, venez créer et vous inspirer de la Chute à l’Ours! Longue vie au Symposium! »

À partir de maintenant, les artistes de partout au Québec intéressés à exposer lors du Symposium peuvent s’inscrire directement sur le site web du Site touristique Chute à l’Ours, et ce, jusqu’au 21 décembre. Seulement une trentaine d’espaces sont disponibles.