C’est parti pour la Patenterie !

La Patenterie a officiellement ouvert ses portes jeudi soir à la bâtisse communautaire d’Albanel. Curieux et bricoleurs étaient au rendez-vous, alors qu’une trentaine de personnes ont participé à cette soirée de lancement et profité de l’occasion pour remettre en état certains de leurs appareils.

« On est vraiment fébrile. C’est quelque chose que j’attendais depuis longtemps. Là, c’est finalement concret. On est vraiment excité. On voit déjà le genre d’ambiance qu’on va avoir dans nos soirées. C’est inimaginable », s’est exclamée Claudia Perron, instigatrice du projet.

La Patenterie est née de ce désir de créer un espace de co-réparation intergénérationnel. Cette initative a pu prendre vie grâce à la collaboration de la Municipalité d’Albanel et le Club de jeunes Albanel La piaule.

« C’est une opportunité pour nous de développer de nouveaux services et d’attirer d’autres jeunes. C’est aussi un lieu qui favorisera la transmission de connaissances », souligne Lucas Painault, administrateur de la maison des jeunes.

La mission de la Patenterie est simple : offrir à la population du secteur GÉANT un lieu d’entraide et de partage des connaissances. Une soirée par mois, les citoyens pourront y apporter leurs objets brisés ou défectueux afin de tenter de leur donner une seconde vie. Sur place, des bénévoles, surnommés les « patenteux » et les « patenteuses », mettront leur expertise à profit pour les réparer gratuitement.

Petits et grands ont pu voir les bénévoles à l’œuvre, jeudi soir, à l’occasion d’une activité portes ouvertes. Grille-pain, voiture téléguidée, machine à café : les patenteux unissaient leurs efforts pour remettre en état une variété d’appareils.

Chaque réparation réussie était soulignée par le son d’une cloche, une façon symbolique de célébrer chaque petite victoire.

Pour sa part, le bénévole Steve de Saint-Félicien a tout de suite répondu à l’invitation de Claudia Perron. « Je suis technicien en électroménager. Je suis dans le domaine depuis 26 ans. Chaque jour, je fais de la réparation. De venir aider des gens ici, c’est quelque chose qui me tenait à cœur. »

Les valeurs de la Patenterie l’ont interpellé. « De nos jours, tout est fait pour jeter. Les gens changent vite d’appareil. De réparer, c’est ce que j’aime de plus parce que ça donne une deuxième vie. Point de vue écologique, on devrait tous réparer nos choses au lieu de les changer. »

Claudia Perron tient d’ailleurs à remercier tous les bénévoles qui ont décidé d’embarquer dans l’aventure. Une douzaine de patenteux participeront aux soirées de co-réparation.

La première se tiendra d’ailleurs le 20 octobre de 18 h à 21 h.

« Il manque juste des clients et des objets à réparer afin de pouvoir rendre tout ça possible. On espère que les gens soient au rendez-vous », conclut-elle.