Le milieu accorde une aide de 246 000 $

Nouvelle construction de la Maison du Bel-Âge

Trium Médias - Denis Hudon

La Ville de Dolbeau-Mistassini et la MRC Maria-Capdelaine répondent positivement à la demande d’aide provenant de la Maison du Bel-Âge dans le cadre de la construction d’un nouveau bâtiment. Ainsi, un montant de 246 027 $ est accordé par le biais de trois programmes.

Un montant de 100 000 $ provient de la MRC Maria-Chapdelaine dans le cadre du fonds de vitalisation et 50 000 $ du fonds social ainsi que 96 027 $ à même le fonds de la vitalité du milieu de la Ville de Dolbeau-Mistassini.

Le nouvel établissement pour personnes âgées offrira des places supplémentaires pour d’autres types de services et exclusifs au territoire de la MRC Maria-Chapdelaine : sept nouvelles places pour une clientèle avec déficience physique, neuf nouvelles places pour clientèles mixtes en unité transitoire de récupération fonctionnelle ainsi que quatre places de répit-dépannage pour clientèle souffrant d’une déficience physique et une clientèle ayant besoin d’un soutien à l’autonomie.

Les élus Dolmissois considèrent important de maintenir ces services dans la MRC Maria-Chapdelaine, d’autant plus que les services sont bonifiés et que les retombées sont plus que positives.

Chien déclaré potentiellement dangereux

Par ailleurs, les élus ont adopté une déclaration d’un chien potentiellement dangereux.

Le chien de race malinois a mordu une femme en février 2022 et le rapport de vétérinaire produit le 18 mars suivant a incité les élus à déclarer ce chien potentiellement dangereux. Le même chien a récidivé en janvier dernier, cette fois en mordant un homme. Une deuxième analyse réalisée par un autre vétérinaire amène les élus municipaux à déclarer une fois encore le chien potentiellement dangereux.

Le pointage de dangerosité dudit chien se situe à 8 sur une échelle de 10, ce qui représente un risque de dangerosité élevé. À cela s’ajoutent des facteurs aggravants mentionnés par la vétérinaire : agression offensive et prédation sur un humain; blessures sévères; probabilité de récidives élevées; récidives même à la clinique.

La Ville avise les propriétaires qu’ils doivent se plier à diverses mesures pour la sécurité du public, notamment que leur chien soit gardé en laisse en tout temps à l’extérieur, qu’il soit muselé lors des promenades et demandent aux propriétaires de clôturer dans la mesure du possible le terrain.

Pour le maire André Guy, si le cas se répète encore, c’est l’euthanasie qui attend ce chien.

Période de questions ajoutée

Le conseil municipal a adopté un nouveau règlement, une modification en fait, qui permet dorénavant aux citoyens présents lors des assemblées publiques de poser des questions au début et/ou à la fin de chaque séance, après l’adoption de l’ordre du jour. C’est donc deux périodes de questions allouées au début et à la fin de la séance.